«ايدج» توقع عقوداً بـ4.57 مليارات درهم مع القوات المسلحة

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت عدد من الشركات التابعة لمجموعة ايدج عقوداً مع القوات المسلحة بلغ مجموعها 4.57 مليارات درهم، ضمن فعاليات آيدكس 2023.

وأعلنت شركة أداسي، التابعة لمجموعة ايدج والرائدة إقليمياً في مجال الأنظمة والخدمات المستقلة، أمس حصولها على عقد بقيمة 1.33 مليار درهم لتزويد القوات المسلحة بنظامي «شادو 25» و«شادو 50».

وقال جمعة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أداسي، بهذه المناسبة: «يضمن نظاما الأسلحة الحوامة «شادو 25» و«شادو 50» دقة عالية مع قدرة تحمل ونطاق ممتدين. وبهذه المناسبة، أود الإشارة أننا نمتلك قدرات وإيمان راسخ بتوفير النظامين لأفضلية حاسمة في حماية المتمركزين على الخطوط الأمامية».

هنتر

كما أعلنت «هالكن»، التابعة لـ «ايدج» والشركة الإقليمية الرائدة في تصميم وإنتاج أنظمة الأسلحة الموجهة وغيرها، عن توقيعها عقداً بقيمة 1.1 مليار درهم لتوريد أسلحة «هنتر 2-S» (أسراب)، و«هنتر 5»، و«هنتر 10» الحوامة على الأهداف للقوات المسلحة.

وسيشمل العقد المتوقع أسلحة «هنتر 2-S»، و«هنتر 5»، و«هنتر 10» الحوامة على الأهداف، وتم تصميم عائلة الأسلحة الحوامة ثابتة الجناحين «هنتر» من هالكن لأغراض الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR) ومهام الضربات الجوية.

وقال سعيد المنصوري، نائب الرئيس الأول، «أدفانسد كونسبتس» في ايدج: «نحن سعداء بتقديم منصات مزودة بأحدث التقنيات. وسيكون الذكاء الاصطناعي المتطور عاملاً فعالاً في تعزيز قوة القوات المسلحة الإماراتية، مما يوفر دعماً جوياً وثيقاً مع قدرات جوية فعالة».

هالكن

وأعلنت «هالكن» توقيع عقد بقيمة 2.14 مليار درهم مع القوات المسلحة لتزويدها بأنظمة ذخيرة موجهة قصيرة المدى.

وبموجب العقد الجديد، تحصل القوات المسلحة على ذخائر «ثندر P3 Light» دقيقة التوجيه من هالكن. وقد تم تصميم هذه الذخيرة للاندماج مع مجموعة الذخائر الجوية ذات الأغراض العامة MK، وسيتم تزويدها بخاصية التوجيه باستخدام النمط الليزري شبه النشط.

من جهته كشف حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في ايدج: «ستزود ذخائرنا «ثندر P3 Light» القوات المسلحة بقدرات فعالة من حيث التكلفة في الضربات الجوية».

كاتم

وأطلقت «ايدج»، إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة في العالم، أمس، «كاتم 2.0»، الذي يمثل الجيل التالي من منصة التطبيقات الآمنة التي تتيح الرسائل الآمنة والمكالمات الصوتية والمؤتمرات وتخزين ومشاركة الملفات ضمن منظومة واحدة للتواصل والتعاون الآمن.

وتم تصميم «كاتم 2.0» للحكومات والجهات الاتحادية، بما في ذلك الجيش وسلطات إنفاذ القانون والشؤون الرئاسية والإدارات الصحية.

وقال وليد المسماري، نائب الرئيس الأول - الحرب الإلكترونية والتقنيات الإلكترونية: «يسعدنا إطلاق حل آخر قابل للتشفير ويضمن سيادة البيانات وفق المعايير الحكومية ويوفر أقصى درجات الأمان للبيانات السرية الحساسة أثناء عمليتي النقل أو التخزين».

مركبة

وأعلنت «نمر»، الشركة الرائدة في مجال تصنيع المركبات العسكرية الخفيفة والمتوسطة والتابعة لـ «ايدج»، وشركة «جون كوكريل للدفاع» أمس عن توقيع اتفاقية تعاون لاستكشاف فرص تطوير وتسويق مركبة «Cockerill i-X» المبتكرة.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل اللواء الركن طيار فارس المزروعي، رئيس مجلس إدارة نمر، وتييري رينودين، الرئيس التنفيذي لشركة جون كوكريل للدفاع، بحضور عبري دو بليسيس، الرئيس التنفيذي لشركة نمر، وعدد من كبار الشخصيات، خلال حفل خاص أقيم في (آيدكس).

تعاون

ووقعت «ايدج» أمس اتفاقية تعاون مع قوة الدفاع الشعبية التنزانية (TPDF)، والتي تضم قوات الدفاع البرية والبحرية والجوية للدولة الواقعة في شرق أفريقيا. وستمهد مذكرة التفاهم للتعاون بين الطرفين في استكشاف الفرص الاستراتيجية ذات المنفعة المتبادلة، والتي ستتيح لقوة الدفاع الشعبية التنزانية تطوير وتوفير احتياجات الدفاع والأمن والتكنولوجيا في تنزانيا.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ ايدج، والفريق أول جاكوب جون مكوندا، رئيس قوات الدفاع التنزانية، ويأتي توقيعها في إطار العلاقات الودية بين الحكومتين التنزانية والإماراتية.

تفاهم

كما وقعت «ايدج» مذكرة تفاهم مع شركة هندوستان آيرونوتيكس (هال)، الشركة الرائدة في تصميم وتطوير وتصنيع وتوريد وصيانة الطائرات والمروحيات والمحركات ومعدات الطيران وإلكترونيات الطيران والملحقات ذات الصلة للأسواق العسكرية والمدنية.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم «ايدج» و«هال» باستكشاف مجالات التعاون، بما في ذلك التصميم المشترك وتطوير أنظمة الصواريخ والمركبات الجوية من دون طيار، وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل الطرفان على استكشاف فرص استخدام محركات «هال» التوربينية الغازية الصغيرة في أسلحة «ايدج» الموجهة، واستخدام معدات «ايدج» للتشويش والخداع على منصات «هال».

ابتكار

ووقعت «ايدج» أمس مذكرة تفاهم مع «بي أيه إي سيستمز»، الشركة الرائدة عالمياً في حلول التكنولوجيا المتقدمة، لاستكشاف فرص التعاون والابتكار المشترك لتعزيز التقنيات والقدرات في الإمارات.

وبموجب مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس)، ستشهد الشراكة الاستراتيجية الجديدة الجمع بين خبرات الشركتين في التقنيات الإلكترونية والبحرية والجوية والدفاعي.

وقع مذكرة التفاهم منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وغابي كوستيغان، العضو المنتدب للمجموعة لتطوير الأعمال في «بي أيه إي سيستمز»، بحضور باتريك مودي، سفير المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات، والفريق الجوي مارتن سامي سامبسون، كبير مستشاري الدفاع في المملكة المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط، ومارك غولدساك، مدير إدارة التجارة الدولية لصادرات الدفاع والأمن في المملكة المتحدة، ومايلز تشامبرز، مدير تطوير الأعمال الدولية في ايدج، خلال حفلٍ أقيم في آيدكس.

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