«الإمارات للجدارة».. منصة مثالية للحوار وتبادل المعرفة والخبرات

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، نظمت وزارة الدفاع «مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة» الثاني.

ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرضي أيدكس ونافدكس 2023، اللذين يقامان في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

افتتح المؤتمر الذي يقام يومي 21 و22 فبراير اللواء الركن سالم سعيد الشامسي، قائد كلية الدفاع الوطني، وذلك بحضور وفود رسمية من دول شقيقة وصديقة، وكبار ضباط وزارة الدفاع، وعدد كبير من الخبراء والمختصين في مجالات الجدارة والسلامة.

ويهدف المؤتمر في نسخته الثانية إلى توفير منصة مثالية للحوار وتبادل المعرفة والخبرات، ويجمع نخبة من المتخصصين والخبراء المعنيين، الذين سيناقشون على مدار يومين الاتجاهات والتطورات الحالية في مجالات الجدارة والسلامة.

ويركز المؤتمر في نسخته الثانية على مجالات الجدارة والسلامة البرية والبحرية. ويشتمل على سلسلة من المحاضرات وورش العمل التي ستمثل فرصةً فريدة للاستفادة من أفكار وخبرات المتخصصين. وتضم قائمة المتحدثين مسؤولين وأكاديميين محليين ودوليين بارزين وعسكريين كباراً متخصصين في مواجهة التحديات الخاصة بالجدارة والسلامة البرية والبحرية.

رؤية

ويتماشى مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة الثاني مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز سُبل التعاون والجهود المشتركة مع المجتمع الدولي. ويُعد المؤتمر منصةً مثالية للتعرف إلى أهم التطورات والمستجدات في مجالات الجدارة والسلامة.

وفي الجلسة الأولى للمؤتمر تحدث العميد محمد عبدالله النعيمي، المدير العام لشؤون الإطفاء والحماية والسلامة في وزارة الداخلية – الإمارات، عن دور الدفاع المدني في دولة الإمارات في حماية الأرواح ضد الأخطار المحتملة عبر إجراءات الوقاية والحماية الذاتية. وعن التوعية بالسلامة العامة والتعامل مع حوادث الحرائق اليومية.

وفي الجلسة الثانية للمؤتمر تحدث وليام جوهانسون لانغتون، أمين سجل الشحن والمفتش الأول لدى هيئة التنظيم البحري للدفاع – وزارة الدفاع البريطانية، عن الصناعات العسكرية البحرية من سفن ومعدات وكيفية تصنيفها وفحصها واعتمادها بإصدار شهادات اعتماد بذلك كما تحدث عن تصنيف الشحن العسكري في المملكة المتحدة.

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