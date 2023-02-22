نهيان بن زايد يدشن الزورق «مظفر» لمجموعة حرس السواحل

المصدر: أبوظبي - وام

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دشن سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية الزورق «مظفر»، والذي يعد أحد الوحدات الرئيسة في تقديم الإنذار المبكر وتنفيذ عمليات الأمن البحري لمجموعة حرس السواحل.

وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 7 لمعرض الدفاع البحري «نافدكس 2023»، والذي يعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تزامناً مع معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023» في دورته الــ 16.

وقام سموه بجولة في الزورق الذي يبلغ طوله 50.1 متراً وعرضه 4.3 أمتار فيما تصل سرعته القصوى 23 عقدة بحرية ويقوم بالعديد من المهام منها المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ وتأمين سواحل الدولة ومنشآتها الحيوية والإبلاغ عن المخاطر البحرية وغيرها من المهام.

واستمع سموه لشرح حول أهم مواصفات زورق المرور «مظفر» وأحدث الأنظمة والتقنيات الذكية التي يمتاز بها.

تميز

وأعرب سموه بهذه المناسبة عن فخره بالصناعات الوطنية واعتزازه بكفاءة أبناء الإمارات وكوادرها المؤهلة والمتخصصة، مشيداً بمستوى التطور والتقدم اللذين تواصل تحقيقهما الصناعات الدفاعية خاصة والذي يتوافق مع رؤية قيادة الدولة تجاه بناء الإمكانيات الوطنية وتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيزه بصناعات متطورة تغطي جميع القطاعات.

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