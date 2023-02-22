34 شركة ناشئة دولية تتنافس على جائزة «الأفضل ابتكاراً في الصناعات الدفاعية»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع عن اختيار 34 شركة ناشئة للتنافس على جائزة «أفضل الشركات الناشئة ابتكاراً في قطاع الصناعات الدفاعية» من بين 83 شركة تمثل 25 دولة تشارك في منصة «آيدكس نيكست جين» التي تقام لأول مرة ضمن فعاليات معرضي (آيدكس ونافدكس 2023)، وذلك بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار.

ويأتي إطلاق الجائزة لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة الحلول والأنظمة والتقنيات المتطورة التي أصحبت تلعب دوراً محورياً في دعم تطور الصناعات الدفاعية على مستوى العالم.

وتتضمن المنافسات 4 مراحل رئيسية ومتتالية، حيث تم في المرحلة الأولى اختيار المنتجات والشركات الـ 34 التي ستقوم بعرض ابتكاراتها على لجنة تحكيمية متخصصة وذلك من أصل 83 شركة ناشئة مشاركة من 25 دولة حول العالم، في حين تتضمن المرحلة الثانية اختيار 10 شركات من المتأهلين.

ومن ثم ستقوم اللجنة بعدها باختيار أفضل 3 شركات ناشئة تتنافس على الفوز بالمركز الأول في أفضل الشركات الناشئة ابتكاراً في مجال الصناعات الدفاعية. وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يشكل الابتكار حجر الزاوية في كافة البرامج والأنشطة التي تضطلع بها قطاعات أعمال المجموعة الست، والتي تندرج ضمن جهودنا الرامية للمساهمة في تحقيق النمو المستدام على إمارة أبوظبي في القطاعات الاقتصادية والمجتمعية المختلفة».

مكانة

وأضاف: «يتماشى إطلاق هذه الجائزة في شهر الابتكار مع مكانة دولة الإمارات وأبوظبي كمركز عالمي للابتكار والمبتكرين، وستشكل إضافة نوعية تعزز تنافسية معرضي آيدكس ونافدكس وتؤكد على مكانتهما كمنصة عالمية تستشرف مستقبل القطاع، وستوفر فرصة حقيقية للاستفادة من خبرات أفضل الشركات الناشئة من خلال رفد القطاع بالحلول والتقنيات والمعدات الدفاعية المبتكرة».

وتتولى لجنة تحكيم مختصة تضم كوكبة من الخبراء الدوليين البارزين في القطاع تقييم ابتكارات الشركات الناشئة، في حين سيتم تكريم الفائز بالمرتبة الأولى ومنحه درعاً تكريمية بالإضافة إلى منحه مشاركة في الدورة المقبلة لمعرض الدفاع الدولي لآيدكس.

وتوفر «آيدكس نكست جين» منصة مثالية تتيح للشركات طرح الأفكار والمنتجات واستراتيجيات الأعمال، واستعراض أحدث الابتكارات والحلول والتقنيات في مجال الدفاع أمام مجموعة من أهم القادة وصناع القرار والوفود الرسمية وكبرى الشركات العالمية في قطاع الدفاع.

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