رئيس الدولة يبحث تقنيات التصنيع الدفاعي مع رؤساء الوفود في «آيدكس»

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من رؤساء الوفود والضيوف المشاركين في الدورة الــ 16 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023».

فقد التقى سموه، كلاً على حدة في عدد من المنصات المشاركة في المعرض، ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا الصديقة، والشيخ طلال الخالد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والدفاع في دولة الكويت الشقيقة، وإيريك ترابيير رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «داسو»، ونيل بلو رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال أتوميكس».

وتطرقت اللقاءات إلى مشاركات بلدانهم وأبرز ما تعرضه وما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا وأنظمة متطورة في بلدانهم بجانب أهمية الفرص التي يقدمها «آيدكس» لتبادل الخبرات والرؤى بين المشاركين حول العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بمجال التصنيع الدفاعي وتقنياته وتوفيره الفرص لعقد شراكات بين كبريات الشركات العالمية المتخصصة في القطاع.

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