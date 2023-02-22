محمد بن زايد: نبني جسور التواصل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن استمرار تنظيم معرض «آيدكس» على مدى 3 عقود، يؤكد إمكانيات الدولة ونجاح نهجها القائم على بناء جسور التواصل والتعاون مع العالم في سبيل تعميم الاستفادة من التقدم التكنولوجي الدفاعي في تحقيق السلام والاستقرار ومستقبل أفضل للبشرية.

جاء ذلك لدى قيام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بجولة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» في دورته الـ16، والذي انطلقت فعالياته أول من أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تزامناً مع الذكرى الـ30 لانطلاق النسخة الأولى من «آيدكس».

قطاع

وزار سموه، يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، عدداً من أجنحة ومنصات الشركات والجهات الوطنية والدولية، والتي تعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من تكنولوجيا وأنظمة وآليات متطورة.

وشملت جولة سموه أجنحة ومشاركات دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وروسيا والصين، إضافة إلى فرنسا وصربيا والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا.

معروضات

وتعرف سموه من ممثلي الدول والشركات على معروضات أجنحتهم وأهم ابتكاراتهم من التصنيع الدفاعي والعسكري وإنتاجاتهم من أنظمة تكنولوجية دفاعية متطورة تجسد آخر ما توصلت إليه الشركات الوطنية والعالمية في هذا المجال.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لمنظمي المعرض والشركاء وتقديره لجميع الجهود التي بذلت لإنجاح كل نسخ المعرض السابقة وتطوره عاماً بعد عام.

تعاون

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال جولته في المعرض بالمشاركين والجهات العارضة والدول والشركات العالمية، مؤكداً أهمية التواصل والتعاون بين ممثلي مؤسسات الدفاع والشركات والحكومات لإيجاد أفضل سبل التعاون وتعزيز القدرات الدفاعية للدول المختلفة.

مرافقون

ورافق سموه خلال الجولة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة.

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