سيف بن زايد يزور الأجنحة الوطنية والدولية في «آيدكس 2023»

المصدر: أبوظبي ــ وام

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زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023» في دورته السادسة عشرة المقام حالياً في أرض المعارض بأبوظبي بتنظيم مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الدفاع.

وتفقد سموه عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية، التي تعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، والتي تعكس التطور في قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية والدولية، حيث استمع سموه من مسؤولي هذه الأجنحة لموجز عما يتم عرضه من هذه الصناعات المتطورة.

وشملت زيارة سموه أجنحة شركة «Optix» للمناظير الليلية، وشركة «كينتسوجي» المتخصصة بأنظمة المحاكاة والتدريب الافتراضي، كما زار سموه ركن الطائرة العمودية «AW149» التابع لشركة «Leonardo»، وشركة «Sarsilmaz» لتصنيع الأسلحة الشخصية الخفيفة، وشركة «SAAB»، وزار سموه أيضاً جناح مجموعة «إيدج» الإماراتية واطلع على الطائرة الإماراتية بدون طيار «جنية» ذات الإمكانيات المتقدمة والآليات العسكرية المتعددة الاستخدام.

وتبادل سموه الأحاديث مع العارضين وعدد من المسؤولين حول أهم ما يقدمونه من منتجات وأنظمة محاكاة، وغرف عمليات متنقلة، وتقنيات وآليات ومعدات متطورة ومبتكرة في شؤون القوات العسكرية، والأمن والحماية، والاتصالات والسلامة، والمستخدمة كحلول مستدامة للعمليات العسكرية.

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