«كراكال» توقع اتفاقية تاريخية مع «أيكوم» الهندية لنقل التكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت «كراكال»، الشركة الرائدة في تصنيع الأسلحة الصغيرة والتابعة لـ «ايدج»، أمس، اتفاقية ترخيص مع «أيكوم» «ICOMM» الهندية، وهي شركة رائدة في تطوير وتصنيع الصواريخ وأنظمتها الفرعية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية، والبصريات الكهربائية، والملاجئ، والمركّبات، فضلاً عن تكنولوجيا الأنظمة الأخرى، مثل الطائرات بدون طيار والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار. وتم توقيع الاتفاقية في آيدكس 2023.

وبموجب الاتفاقية، تتعاون «ICOMM» مع «كراكال» لتطوير مجموعة كاملة من الأسلحة الصغيرة المصنعة محلياً للسوق الهندية. وتتماشى هذه الشراكة مع مبادرة رئيس الوزراء ناريندرا مودي «اصنع في الهند» وتعد مناسبة بالغة الأهمية للطرفين، باعتبارها تمثل أول نقل لتكنولوجيا المواد الدفاعية من دولة الإمارات إلى الهند.

وقال حمد العامري،الرئيس التنفيذي لشركة كراكال:«تعد هذه الاتفاقية المهمة استراتيجياً مع «ICOMM» للتعاون في السوق الهندية هدفاً رئيسياً لكراكال، وفي حين تواصل الهند العمل على تحقيق طموحاتها الدفاعية السيادية، نتطلع إلى الشراكة مع «ICOMM» خاصة وأن قدراتها في تقديم حلول شاملة عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الهندسة والدفاع، تشكل مكملاً لمحفظة كراكال من الأسلحة الصغيرة المتقدمة».

وأضاف: «بعد مذكرة تفاهم سابقة تم توقيعها العام الماضي مع «ICOMM»، تأتي اتفاقية نقل التكنولوجيا هذه لتمكن «ICOMM» من تقديم مجموعة شاملة من الأسلحة الصغيرة من أجل تلبية متطلبات عملية الشراء السريعة التي حددتها الحكومة الهندية لصالح الجيش الهندي».

وقال سومانث بي، رئيس«ICOMM»: «تمضي صناعة الدفاع الهندية في مسارٍ قوي لتطوير قدراتها التصنيعية السيادية. وتجسد هذه الاتفاقية الالتزام الذي أبدته كاراكال لدعم طموحات الهند في تمكين قطاع الدفاع لديها من تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس».

وأضاف: «سيتم إنتاج مجموعة كاراكال الكاملة من الأسلحة الصغيرة في مركز التصميم والتطوير والتصنيع العالمي التابع لـ ICOMM في حيدر أباد، وتعد «ICOMM» حالياً واحدة من أكبر الشركات في تصنيع الصواريخ وأنظمتها الفرعية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية والرادارات والبصريات الكهربائية والمركّبات والذخائر الجوالة والملاجئ والطائرات بدون طيار والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار. ويمثل دخولنا مجال إنتاج الأسلحة الصغيرة مناسبة نفخر بها».

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