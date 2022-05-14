وداعاً قائد التمكين

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في المسافة بين الحلم وتحققه على أرض الواقع، بسط المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، يده، وقام بدوره إزاء بلده وشعبه، واضطلع بمهماته في تبني قضايا أمته العربية والإسلامية، وقام بواجباتها الإنسانية.

ارتبط اسمه بالاتحاد وتمكينه، وبدأب القائد المجبول على العمل، صاغ مسيرته في خدمة الوطن، ورسخ صيته ابناً باراً لشعبه وأمته، وقاد الدولة في دروب التمكين المكينة، ورسخ عزتها ووجودها.

سيرة المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، هي سيرة جسر عظيم، يصل الماضي بالحاضر، ويقيم تواصلاً بين التقاليد التي أرساها الآباء المؤسسون، والابتكار والإبداع، اللذين ترعاهما القيادة الرشيدة، التي تبني إمارات المستقبل.

فقدت دولة الإمارات بوفاة المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، علماً من أعلامها، وقلباً نابضاً، ودع دنيانا الفانية بعد أن وطّن في أرض بلاده الأمل والتفاؤل، وبنى فيها صروحاً للخير والمعرفة، ورسّخ في جنباتها بنيان وأسس الدولة الحديثة.

إنها خسارة كبيرة، لكن الراحل الكبير، كان قد اجتاز بالإمارات، لدى مغادرته، المسافة بين الحلم وتحققه على أرض الواقع. وترك لأبناء هذا الوطن إرثاً من الوفاء والإخلاص والمحبة والتفاني.

مثلت قيادة الراحل الكبير للدولة، واحدة من أغنى الفترات على مستوى تحقيق الإنجازات وتنوعها، والمبادرات وأهميتها. وكان الأبرز فيها أن الرؤية القيادية التي انتهجها، رحمه الله، أتاحت لأجيال جديدة من أبناء الإمارات، التفاعل مع عقل الدولة، والانخراط في جهودها التنموية، ونهضتها العامرة.

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