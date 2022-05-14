«سي إن إن» تضيء على أبرز المحطات في حياة الشيخ خليفة

المصدر: دبي – البيان

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نقلت شبكة تلفزيون «سي إن إن» الأمريكية نبأ وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مضيئة على أبرز المحطات في حياته التي امتدت 74 عاماً، لا سيما توليه رئاسة دولة الإمارات منذ عام 2004، وأهم الإنجازات التي حققها على مختلف الصعد.

وأفادت «سي إن إن» بأن ولادة المغفور له الشيخ خليفة في عام 1948 كانت قبل تشكيل اتحاد الإمارات كدولة، وفي فترة كانت فيها البلاد أرضاً يكسب فيها الكثيرون رزقهم من صيد السمك أو اللؤلؤ، لكن عائلته كان لها دور فعّال في تحويل المكان إلى واحد من أكبر منتجي النفط في العالم.

وبحلول وقت تأسيس دولة الإمارات في عام 1971، كان المغفور له الشيخ خليفة، طيب الله ثراه، ولياً لعهد أبوظبي.

بعد وفاة والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة، تولى الشيخ خليفة الرئاسة في عام 2004، حيث واصل على خطى والده تحديث بلاده وساعدها في التحول إلى ملاذ من الاستقرار في منطقة مضطربة، وقد استثمر في الوطن في القوات المسلحة للبلاد وطور قطاع الطاقة، فيما عزز في الخارج التحالفات التقليدية .

وأفادت أن الإمارات تحت قيادة المغفور له الشيخ خليفة استثمرت في شركات الطيران المعترف بها عالمياً .

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