مقيمون: خليفة قائد وأب أخلص لوطنه وأمته والإنسانية جمعاء

المصدر: أبوظبي، الشارقة، عجمان - محمد محسن، عصام الدين عوض، أسامة أحمد، نورا الأمير

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نعى مقيمون المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، متقدمين بأحر التعازي للقيادة الرشيدة ولشعب دولة الإمارات عامة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه.

وأكدوا لـ«البيان» أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ليس قائداً أخلص لوطنه وأمته العربية والإسلامية فقط، بل والد حنون شملت رعايته كل من يعيش على أرض الإمارات وأياديه البيضاء ومبادراته الإنسانية شملت شعوب العالم.

وذكروا لـ«البيان» أن الفقيد نموذج للرعاية والاحتضان والعطف والإخاء، حيث تركوا بلادهم بحثاً عن الرزق والعيش الرغد في دولة الإمارات في ظل قيادة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، التي وفرت لهم سبل الحياة الكريمة وأتاحت لهم فرص عمل دون تفريق بين جنس أو عرق أو لون.

وقال وائل الخولي، الذي يقيم في مدينة العين منذ 4 سنوات إن الفقيد صاحب مبادرات وإنجازات استثنائية شملت جميع المجالات وهي مثال اعتزاز وفخر لكل شخص يقيم على أرض الإمارات الطاهرة.

وأضاف لال خان زمان خان، من أفغانستان، والذي يقيم في الإمارات منذ 23 عاماً، أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، قائد الوطن وراعي مسيرته، وهو والد أيضاً لجميع من يعيش على أرضه الإمارات واتخذ منها موطناً، حيث شملت رعايته الجميع.

وتابع خان أنه شاهد على تقدم الدولة واحتضانها للمقيمين منذ أكثر من 23 عاماً وقد عايش فترة حكم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأن المغفور له الشيخ خليفة امتداد للوالد المؤسس، حيث أكمل طريق الخير وإتاحة فرص الرزق أمام الجميع، والعيش في أمن وسلام.

كما أبدى محمد وجدي محمود من مصر بالغ حزنه بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، ووصفه بأنه الوالد صاحب الأيادي البيضاء والمبادرات الإنسانية داخل الدولة وخارجها، فدائماً ما يتصفح الأخبار الخاصة عن الدولة والمبادرات والمشاريع التي توفر فرص عمل للمواطنين والمقيمين، وأيضاً الاستثمارات الخارجية للدولة والتي تسهم في نمو وتطور العديد من الدول في محيطنا العربي، وأيضاً تدعم الاقتصادي العالمي، وأن هذه المبادرات والإنجازات الواعدة والتي تأتي تحت رعاية كريمة من المغفور له، أسهمت في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الإخاء والتسامح بين الشعوب.

كما ذكر أحمد عزت أن الإمارات موطنه الثاني وجد فيها قيماً عظيمة مثل الترحاب والإخاء والمساواة وسياسة العدل، تحت قيادة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي يعرف بمبادرات إنسانية شملت الجميع داخل الدولة وخارجها، حتى أصبح المغفور له عنواناً للأيادي البيضاء والإخاء والتسامح ومساعدة الإنسان أينما وجد.

كما قدما مبارس بونانكاي وشريف تيكيدات من الهند أحر التعازي والمواساة في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وتقدما له بالدعاء الصادق، وأكدا أنهما وجدا في الإمارات تحت قيادة سموه كل الخير والعطاء والتسامح، وأن الإمارات هي موطنهم الثاني التي ترسخ مبادئ قيم التسامح والإخاء وسائلين المولى عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.

أكد المهندس محمد بلوله الذي يعمل أستاذاً بجامعة عجمان أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ توليه مقاليد الحكم شهد قطاع التعليم نقلة نوعية كبيرة، كما أن إسهاماته كبيرة بغرس وتعزيز ثقافة الابتكار في كل مؤسسات الدولة والأفراد وانعكست بصورة جلية في تصدر دولة الإمارات المراكز الأولى في مجال الابتكار، كما كان للراحل فضل كبير في توفير بيئة حاضنة للمبتكرين والمبدعين من كل دول العالم ما جعل دولة الإمارات قبلة آمنة للمبدعين والمبتكرين.

وتابع: أطلق الفقيد الابتكار ثم خصص أسبوعاً سنوياً له وبعد ذلك خصص شهراً للابتكار، الأمر الذي جعل المبتكرين يتنافسون بعرض أفضل ابتكاراتهم ما كان له أثر كبير في تعزيز مسيرة الدولة العلمية ووضعها في مصاف الدولة المتقدمة، معزياً كافة أبناء الشعب الإماراتي في رحيل الفقيد الكبير.

وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، ظلت النموذج والقدوة في الانفتاح الواعي على الآخر وتقبل أفكاره وتفهم متطلباته، حيث غدت الدولة نموذجاً عالمياً للتعايش بين الشعوب، باحتضانها أكثر من 200 جنسية، تنعم بالحياة الكريمة والاحترام، في ظل قوانين تكفل للجميع العدل والاحترام والمساواة، وتجرم الكراهية والعصبية.

من جهته أكد المحامي أحمد الحفناوي أنه برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، فقدت الإمارات والأمة العربية قائداً فذاً جعل من الإمارات أيقونة تتغنى بها كافة دول العالم، حيث تحقق في عهده العديد من الإنجازات التي تستحق أن تسطر بماء الذهب، لافتاً إلى أن الحديث عن الرجال الكبار في تاريخ الإمارات سيبقى محفوراً في الذاكرة، فسيرهم وإنجازاتهم للوطن تتحدث عن ذاتها ولا سيما للجيل الحاضر من الشباب من أبناء الوطن الذين هم عماد المستقبل، مبيناً أن في تاريخ الإمارات ما ينبئ أن هذه البلاد أنبتت رجالاً كباراً لعبوا دوراً مهماً في تاريخ هذه المنطقة، وكان المغفور له الشيخ خليفة بن زايد أحد هؤلاء الرجال، رجل الدولة المرموق ورجل الإنسانية بكل معانيها، ما جعل الإمارات تتبوأ المراكز الأولى عالمياً في تقديم المجال الخيري والعمل الإنساني، حيث أعطت الإمارات ومدت أياديها البيضاء لكل شعوب العالم دون منة أو انتظار لرد الجميل.

من جهتها عزت ريم صبري المقيمة في الإمارات منذ وقت طويل كافة الإماراتيين في رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رجل الإنسانية والخير، حيث بينت أن برحيله فقدت الإمارات قائداً محنكاً بذل وقته وجهده في سبيل الارتقاء بدولة الإمارات ووضعها في مصاف الدول المتقدمة، لافتة إلى أنه في عهد الراحل الشيخ خليفة شهدت الإمارات تطوراً ملحوظاً لا تخطئه العين في كافة المرافق، إنجازات يشار إليها بالبنان، فظلت تلك الإنجازات شاهدة على عطائه، فظل يعمل من أجل رفعة الإمارات وإنسانها.

وأضافت صبري أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أطلق مبادرة «عام التسامح» والتي رسخت قيم التعايش وقبول الآخر، والتي عمدت إلى مأسستها باستحداث منصب وزير دولة للتسامح، ما أتى ثماره بتحقيق نسب عالمية غير مسبوقة في تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، والتسامح بين مواطنيها والمقيمين على أرضها بمختلف جنسياتهم ومعتقداتهم، حيث أكدت تلك المبادرة أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز قيم التسامح والسلام وترسيخ مكانتها كموطن للعيش المشترك ووجهة لكل من يبحث عن العيش بكرامة، إضافة إلى أنها أضحت كذلك موطناً لصناعة الأمل، وقبلة لكافة الشباب للعيش بالدولة، وأكدت المبادرة أن إمارات الخير التي تأسست على يدي المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لا تزال ماضية على الطريق الذي رسمه القائد المؤسس باحتضان الجميع، في وطن الجميع.

وقال براء الحريري، إن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، كان شخصية ملهمة واستثنائية، ورمزاً للسلام، أسعد شعباً، وبنى وطناً، وكفل للمقيمين على أرض الإمارات الأمان والاستقرار والسعادة، كما كان قائداً يشهد الجميع برؤيته الثاقبة، التي تجاوزت جغرافيا الإمارات إلى العالم بأسره من خلال نهجه الإنساني والخيري، مؤكداً أن مسيرته ستبقى خالدة على مر التاريخ ممثلة بإنجازاته التنموية التي شملت كافة المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

كما تحدث نورالله فضل الله: «نعزي أنفسنا وقاطني دولة الإمارات والأمة العربية والإسلامية بل والعالم أجمع في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي كان قائداً ووالداً للجميع وصاحب القلب الكبير».

وأكد أن المغفور له أسهم في تعزيز التنمية الشاملة، حتى وصلت الإمارات آفاق الفضاء في انطلاقة غير مسبوقة وأصبحت ضمن الدول المتقدمة وامتلكت زمام الرفعة والمنعة، كما فتح الفقيد باب العطاء لمساعدة الجميع في شتى المجالات.

وأشار إلى أن دولة الإمارات خلال مسيرة حكمه المباركة أصبحت واحة ظليلة لجميع شعوب العالم، لافتاً إلى أن المقيمين في الدولة يعشون في أمن وأمان وينعمون بالعيش الكريم، سائلاً المولى الجليل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

واعتبرت أمل محمد جمعة أنه بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تفقد الأمة العربية قامة وطنية كبيرة، متقدمة بأحر التعازي وأصدق المواساة لدولة الإمارات، مشيرة إلى أن الإمارات فقدت برحيله أباً وقائداً وطنياً مؤثراً له بصمات خالدة ومؤثرة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، رجل العطاء والثقافة والأدب، الذي أكمل مسيرة والده الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والشيوخ المؤسسين «... فمتن أسس الاتحاد في الدولة، وأسهم في بناء نهضتها، وكان له أيادٍ بيضاء بالأعمال الإنسانية، رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة».

وقال المستشار القانوني الدكتور خالد شلبي، رحمك الله يا من بنيت لك مجداً بشتى المجالات حتى غدت بالعين درة وياقوت منارتك تعلو جميع المنارات.

وتابع: «لقد أبكيت الرجال والنساء والأطفال، أبكيت الشيب والشباب حين رحلت، رحمك الله يا من يبكي الرجال لأجلك، رحم الله رجلاً بصمته في شتى بقاع العالم ستظل ذكراه خالدة بأعماله التي ستشهد له يوم الحشر».

وذكر أحمد طفش كيف نذكر محاسن المغفور له الشيخ خليفة وكل أخلاقه محاسن؟ إن التشرب العطري الذي كسبه من حكيم العرب الشيخ زايد، رحمه الله، أكسب الشيخ خليفة صيتاً مسكياً في قلوب العباد على امتداد البلاد، تشهد قارات الدنيا كلها على كرم هذا الإمام الهمام المفضال، عاش شجاعاً أبياً، كريم الأقوال والأفعال والأحوال، ولا يعزينا بغيابه إلا شيوخ الإمارات أطال الله في أعمارهم».

كما أعرب المستشار القانوني معتز فانوس عن بالغ الحزن لرحيل القائد والأب.

وقال: «اليوم تودع الإمارات رمزاً من رموزها الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه.. اليوم تفتح السماء أبوابها لتستقبل رجلاً قل مثيله بين الرجال وعد فأوفى وأعطى فأجزل وسئل فلبى... فكان فاعل الخير ورجل الخير على الدوام».

وأضاف، ترجل الرجل الاستثنائي الذي أسهم في جعل دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به، من خلال تحقيق إنجازات ضخمة على كافة المستويات والقطاعات، ورفع اسم الدولة عالياً في المحافل الدولية، ترجل رجل المبادئ والمدافع الصلب عن القضايا العربية.

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