أوائل الثانوية.. التعليم الحكومي يقود القاطرة والطالبات يكتسحن المراكز الأولى

المصدر: متابعة: رحاب حلاوة، محمد محسن، عصام الدين عوض، نورا الأمير، مرفت عبد الحميد

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شهدت نتائج أوائل الثانوية العامة قيادة التعليم العام لقاطرة المتفوقين الأوائل حيث كان في قائمة الأوائل 9 طلاب، منهم 4 من التعليم العام، و3 من التكنولوجيا التطبيقية، و2 من التعليم الخاص، كما تفوقت الإناث على الذكور في قائمة الاوائل؛ حيث ضمت القائمة 8 طالبات مقابل طالب واحد.

وبعد سنة دراسية حافلة بالتحديات والجهود الجادة، احتفل أوائل الثانوية بتحقيقهم إنجازات تعكس قدراتهم وتفوقهم الأكاديمي، فهم وضعوا أنفسهم في قائمة الأفضل وتصدرهم الترتيب على مستوى الدولة، ليصبح الإنجاز مصدر فخر يقودهم بحماس إلى المرحلة الجامعية.

ليان أحمد: التصميم أساس التفوق

عبّرت الطالبة ليان أحمد التميمي من أوائل الثانوية العامة مسار عام من مدرسة الوردية الخاصة في أبوظبي عن سعادتها بتصدر قائمة التميز وحصولها على هذه النتيجة، مشيرة إلى أن الإنسان إذا صمم وتوكل على الله ووضع هدفه أمامه وصل إلى التفوق.

وقالت إنها تمكنت من تحقيق طموحها رغم تعرضها لأزمة صحية كانت تستدعي إجراء عملية جراحية في الظهر، مهيبة بزملائها الطلبة أن لا تكون لديهم رهبة المرحلة الثانوية وأن يتعاملوا معها كأي سنة دراسية ولكن بجدية والنظر إلى الأولويات، مؤكدة أن الالتزام وتنظيم الوقت والاجتهاد والجدية هي أهم أسباب تميزها.

ولفتت إلى دور عائلتها في توفير الدعم المعنوي والنفسي لها، إضافة إلى متابعة المدرسة بشكل متواصل، وتواصلهم معها فوزر علمهم بنتيجتها المشرفة.

وأعرب أحمد التميمي والد الطالبة ليان، عن سعادته بإعلان ابنته ضمن قائمة أوائل الثاني عشر العامة، موضحاً أن ابنته كانت طوال سنوات دراستها متفوقة، رغبتها في دراسة التصميم الداخلي والديكور وتتجه إلى الجامعة الأمريكية بدبي.

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