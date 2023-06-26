ملاك الزيودي: أتطلع لدراسة علوم الفضاء

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تلقت الطالبة ملاك فاضل الزيودي خبر حصولها على المركز الأول - المسار العام وهي طالبة بمدرسة مليح في أبوظبي بفرحة كبيرة. وقالت أهدي نجاحي إلى القيادة الرشيدة لدعمهم اللا محدود لأبنائهم الطلبة.

وذكرت أن سر النجاح يكمن في تحديد الأهداف والعمل عليها باجتهاد، مؤكدة الدور المحوري الذي لعبته أسرتها ومدرستها في وصولها إلى هذا الإنجاز المشرف باسم دولتها، موجهة تحية شكر وتقدير لهم على ما قدموه طوال فترة الدراسة حتى تمكنت من التفوق الباهر وتقلد المرتبة الأولى.

وقالت إنها تطمح لدراسة علوم الفضاء، لافتة إلى أنها كانت تواظب على الدراسة بانتظام وبشكل يومي، دون أن تحدد عددا من الساعات، معتبرة أن هذه السنة مصيرية وتحدد توجهات كل طالب العلمية والمهنية وعليه ينبغي الاجتهاد وإخلاص النية لتحقيق الغاية المرجوة.

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