عائشة صفداني الأولى على الثانوية التطبيقية (المسار العام): أطمح لدراسة العلوم السياسية

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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حققت الطالبة عائشة علي خميس صفداني، والتي تدرس بالثانوية التطبيقية بأم القيوين (المسار العام)، المركز الأول بنسبة نجاح 99.5%، حيث روت لـ"البيان" قصة نجاحها في امتحانات الثانوية للفصل الدراسي الأخير من العام الدراسي الحالي، مهدية نجاحها إلى والدتها التي أكدت أنها وقفت إلى جانبها وساندتها، ووفرت لها الأجواء المناسبة والملائمة حتى تمكنت من تحقيق تلك النسبة المميزة في كافة المواد، كما أهدت نجاحها إلى إدارة المدرسة والهيئة الإدارية والتعليمية والتي كان لتعاملهم الحسن والإيجابي داخل الصف دور كبير في تفوقها.

تقول عائشة إنها تجد نفسها في دراسة المسار العام، فحققت تلك النسبة التي تؤهلها لدراسة العلوم السياسية بجامعة الإمارات – خصوصاً – وأنها تجيد فن الخطابة والإلقاء، حيث تدربت على ذلك منذ الصغر، وهي في المرحلة الابتدائية، فكانت تشارك بفقرات في إذاعة الشارقة، إضافة إلى تقديمها لبرنامج إذاعي في إذاعة الفجيرة لمدة 3 سنوات، كما أنها شاركت في العديد من المؤتمرات، منها مشاركتها في برنامج يحاكي برنامج الأمم المتحدة قبل عامين، إضافة إلى مشاركتها في ديسمبر الماضي في برنامج (تبادل ثقافي) في اليابان، بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات واليابان، مبينة أنها لا تؤمن بالدروس الخصوصية، ولم تستعن بها طوال حياتها الدراسية، معتمدة على نفسها في أداء واجباتها، ما مكنها من التفوق في كافة المواد، كما أنها كانت متوقعة تلك النتيجة وذلك نتيجة للمثابرة ومراجعتها لدروسها يوماً بيوم.

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