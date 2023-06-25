تقى الغبيط الأولى على التعليم الخاص (المسار المتقدم): نحصد ثمار الجد ونتطلع لمستقبل مشرق

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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بعد سنة دراسية حافلة بالتحديات والجهود الجادة، يحتفل أوائل الثانوية في دولتنا الحبيبة بتحقيقهم إنجازات تعكس قدراتهم وتفوقهم الأكاديمي، فهم وضعوا أنفسهم في قائمة الأفضل وتصدرهم الترتيب على مستوى الدولة، ليصبح الإنجاز مصدر فخر يقودهم بحماس إلى المرحلة الجامعية، والتي ينتظر فيها المجتمع بشغف ليرى كوادر وطنية في الطب والهندسة والفضاء وكليات الابتكار والعلوم الإنسانية والاقتصادية وغيرها من التنوع الذي يلبي متطلبات المجتمع من تخصصات المستقبل عبر كوادر وطنية تحمل راية التميز وتعزز مسيرة الدولة التنموية.

دعم

وقالت تقى يوسف الغبيط الأولى على التعليم الخاص للمسار المتقدم بمدرسة الرؤية بأبوظبي، إن القيادة الرشيدة ملتزمة بجودة التعليم وتطوير المناهج الدراسية الحديثة، وتوفير بيئة تعليمية محفزة ومتطورة، تتيح للطلاب الفرصة للتفوق والتميز في مساراتهم الأكاديمية، ومتقدمة ببالغ الشكر إلى اسرتها ومدرستها ومعلميها الذين دعموها وحفزوها على التفوق طيلة حلقات الدراسة وخصوصاً المرحلة الثانوية.

تضحية

وأضافت: "من جد وجد" التفوق لابد له من تضحية بمعنى انني ضحيت بأوقات ترفيهية كثيرة من أجل دراستي، ففي أوقات كثيرة لم اخرج مع الأسرة او الأصدقاء في المناسبات وكنت اعكف على التعمق الدراسي لانني وضعت هدف امامي بأنني لا بد وان أكون من أوائل الثانوية، ولافته إلى ان تنظيم الوقت هو العامل الأساس في التفوق والتركيز على مقررات المدرسة والدراسة وتجنب الدروس الخصوصية قدر المستطاع لانها ستصبح مضيعة للوقت إذا كان الطالب لا يحتاجها.

وأكدت على ان المدرسة هي الأساس والإمارات تمتلك بنية تحتية قوية من المدارس والمعلمين ومناهج دراسية متنوعة تلبي جميع الاتجاهات والمسارات الاكاديمية، ومضيفة بأنها تتطلع إلى مستقبل رحب وانها تنوي الالتحاق بإحدى كليات الطب أو الهندسة.

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