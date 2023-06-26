إعلان نتائج الثانوية العامة اليوم

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تعلن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي اليوم نتائج امتحانات طلبة الثاني عشر للعام الدراسي الجاري «2022 ــــــــ 2023»، وذلك حسب البرمجة الزمنية لإعلان نتائج نهاية العام الدراسي لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، لكافة المسارات التعليمية (العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي)، وسيتمكن الطلبة من طباعة شهاداتهم في نفس يوم إعلان النتائج من الساعة الثامنة مساءً وحتى الحادية عشرة مساءً.وأفادت المؤسسة بأنه الطلبة يمكنهم الحصول على نتائجهم من خلال بوابة الطالب عبر الرابط

https://student.ese.gov.ae، الذي يفعل في يوم إعلان النتائج.

شهادات

وسيحصل طلبة الثاني عشر على شهادة إتمام الدراسة، وستتضمن نتائج رقمية لمواد المجموعة A النظرية، على أن تكون مواد المجموعة B وصفية بالحروف ولا تدخل ضمن المعدّل النهائي للطالب، أما الطلبة من الأول إلى الحادي عشر، فستصدر شهاداتهم وصفية بالحروف فقط لجميع مواد المجموعة A وB، ولن تضم الشهادة معدّل نهائية للطالب، وفق لما ورد في سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي الحالي.

وتحتسب درجات الطالب في شهادة إتمام الدراسة للصف الثاني عشر، من خلال خمسة إجراءات حددها دليل «سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي 2022 ــ 2023»، الصادر عن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وتضمنت إجراءات احتساب الدرجات، أولاً: درجة المادة في نهاية العام الدراسي تحسب من أوزان الفصول الدراسية الثلاثة للتقييم التكوين والختامي، وثانياً: مجموع درجات الطالب الحاصل عليها من مواد المجموعة A، والتي تظهر على صورة رقم وحرف في الشهادة، وثالثاً: يستخرج معدل الطالب من تقسيم المجموع على عدد مواد المجموعة A، ورابعاً: تخضع مواد المجموعة B لتقييمات مركزية موحدة، ويكون التقييم بالحروف وليس لها درجات ولا تدخل ضمن المجموع، وخامساً: يختلف سلم توزيع الدرجات حسب المسار التعليمي ويظهر في أسفل الشهادة.

إعادة

وحددت المؤسسة مواعيد امتحانات الإعادة لطلبة الصفوف من 4 حتى 12 بمدارس التعليم العام الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 6 يوليو حتى 12 من الشهر ذاته، للذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة دراسية، ضمن مواد المجموعة A في نهاية العام الدراسي، وتطبق الامتحانات ورقياً فقط للصف الرابع، فيما تطبق الامتحانات إلكترونياً للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر، ويمنح الطالب في امتحان الإعادة درجة النهاية الصغرى في حال كانت الدرجة الحاصل عليها أكبر من درجة النهاية الصغرى للمادة.

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