الأولى على الثانوية العامة: اتصال محمد بن راشد توج نجاحي وغمرني بالفرحة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعربت الطالبة ياسمين محمود عبد الله محمد علي، عن سعادتها باتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي حمل لها بشرى الحصول على المركز الأول قبل إعلان النتيجة رسمياً من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إذ شعرت بأن هذا الاتصال تتويج لنجاحها، وأشعرها بأنها مميزة بتفوقها، كما أنه أدخل على قلبها الفرحة والسعادة، وأعلنت أنها تعتزم دراسة الهندسة الكهربائية.

وتوجهت بالشكر العظيم والامتنان إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على لفت انتباهه لإنجازها الدراسي، وعلى ما يوليه سموه من اهتمام ومتابعة شخصية أبوية للعلم وأهله، خاصة أبناءه وبناته الطالبات المتفوقات في جميع مراحل التحصيل الأكاديمي على مستوى الجامعات والكليات والمدارس في دولتنا الحبيبة، وتمنت أن يكون هذا الإنجاز حافزًا لها لمواصلة التعلم والتطوير في المستقبل، وأن يكون مثالاً يحتذى به لجيلها الذي يسعى لتحقيق النجاح في حياتهم الدراسية والمهنية.

وقدمت عدة نصائح يمكن أن تساعد أقرانها على تحقيق النجاح في الدراسة، منها تحديد الأهداف الدراسية ووضع خطة عمل لتحقيقها، وتحديد الأولويات والمهام التي يجب القيام بها في كل فترة دراسية، والانتظام في الحضور إلى المدرسة والتركيز في الحصص الدراسية، والسعي لفهم المواد الدراسية وتحليلها بشكل جيد، والمشاركة في النقاشات الدراسية وطرح الأسئلة والاستفسارات، والثقة بالقدرة على تحقيق النجاح في الدراسة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز