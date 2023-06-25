أوائل الثانوية العامة في الإمارات

المصدر: البيان

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بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأوائل الثانوية العامة في الإمارات، وتمنى سموه لهم التوفيق والنجاح.

وتضمنت قائمة الأوائل على التعليم العام ياسمين محمود عبدالله محمد علي الأولى من مسار النخبة بمدرسة الراشدية بدبي، وسهيلة طارق عمران جاد محمود (مسار متقدم بمدرسة باحثة البادية - الشارقة)، وملاك فاضل عبدالله الزيودي (عام - مدرسة مليح أبوظبي)، وحمد إبراهيم خلفان سعيد الفلاسي (تطبيقي مدرسة المعارف - دبي).

أما بالنسبة للتعليم الخاص، فجاءت تقى يوسف الغبيط (متقدم - مدرسة الرؤية الخاصة - أبوظبي)، وليان أحمد محمد رضا التميمي (عام - مدرسة الوردية الخاصة - أبوظبي).

وفيما يتعلق بنظام ثانوية التكنولوجيا التطبيقية، تضمنت قائمة الأوائل أروى عوض علي حسين النعيمي (متقدم - ثانوية التكنولوجيا التطبيقية أبوظبي)، وعائشة علي خميس علي صفداني (عام - ثانوية التكنولوجيا التطبيقية أم القيوين)، ومريم عثمان عبدالله أبوبكر العمودي (العلوم المتقدمة - ثانوية التكنولوجيا التطبيقية - العين).

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