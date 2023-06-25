أروى النعيمي الأولى بالثانوية التطبيقية (المسار المتقدم): الإمارات صنعت بنية تعليمية قوية

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

أهدت أروى عوض علي النعيمي، الأولى على المسار المتقدم لثانوية التكنولوجيا التطبيقية، الإنجاز والتفوق والنجاح إلى القيادة الرشيدة.

وأكدت أن الجهد المبذول في قطاع التعليم هو السبب الرئيس لتفوقهن، وقد أسست القيادة بنية تعليمية قوية تشمل مدارس وفق أعلى المعايير الدولية ومعلمين أكفاء وبيئة تعليمية محفزه للنجاح والتفوق، معتبرةً وجودها بين قائمة الأوائل للثانوية إنجازاً على المستوى الشخصي والعام الذي من شأنه أن يعكس استثمار الدولة في أبنائها.

تنوع المسارات

وقالت أروى النعيمي إن دولتنا الحبيبة وفرت المناهج التي تخاطب العقول وفق أعلى المعايير حيث يعتبر التنوع في المسارات التعليمية من أسباب وضع الطلبة على الطريق الصحيح، ما يوفر الكوادر الوطنية في شتى المجالات والتخصصات التي تخدم المجتمع وبما يلبي طموحات الوطن حيث إن الاستثمار في التعليم أولوية لقيادتنا الرشيدة.

برنامج متوازن

وكشفت عن خطتها الدراسية التي أهلتها بالوجود بين قائمة الأوائل، حيث إنها اتبعت برنامجاً متوازناً من حيث تخصيص وقت للمذاكرة والمراجعة للمواد الدراسية وأيضاً قضاء وقت مع الأسرة والأصدقاء، ومنح النفس هامش من الراحة، لافتة إلى أهمية تنظيم الوقت والإيمان بالقدرات ووضع هدف يسعى إليه الطالب وتنظيم الدراسة بطريقة فاعلة، وأنها تنوي أن تلتحق بإحدى كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، حيث إنها تجد فيها توظيفاً لقدراتها ومهاراتها بشكل جيد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز