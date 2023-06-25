مريم العمودي لـ«البيان»: سألتحق بأمن المعلومات لأدافع عن مكتسبات وطني

المصدر: أبوظبي - مرفت عبد الحميد

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أعربت الطالبة مريم عثمان العمودي عن بالغ سعادتها بحصولها على معدل عالٍ في الثانوية العامة وإدراج اسمها ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة.

وقالت إن فرحتها وتفوقها لا يوصفان، مهديةً نجاحها لقيادتها الرشيدة ولوالديها ولمعلميها الذين ساندوها طوال رحلة الكفاح من أجل التفوق.

وأضافت: «تعجز كلماتي عن التعبير عن مدى سعادتي اليوم بهذا النجاح الذي يعود الفضل فيه بعد الله إلى قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يوليانه من اهتمام خاص ومتابعة دؤوبة مباشرة لمنظومة التعليم في الدولة وخاصة لأبنائهم الطلبة».

وتابعت: «كلي فخر واعتزاز بأني ابنة هذا الوطن، الإمارات التي رفعت سقف التوقعات نحو التميز، وأصبحت منارة وعلامة فارقة يحتذى بها في المجالات كافة، وقدمت الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة، ووعدت بأنها ستظل دائماً عند حسن ظنهم».

وأضافت أنها كانت تتوقع أن تحصل على هذه النسبة، برغم صعوبة الامتحانات والضغط النفسي والعصبي الذي يتعرض له طلبة الثانوية العامة التي تحدد مصيرهم الأكاديمي والمستقبلي، مشيرةً إلى أنها لا تعرف المستحيل، وهذا ما تعلمته من القيادة الرشيدة لدولتنا الحبيبة الامارات العربية المتحدة.

وأوضحت أنها ترغب في استئناف تفوقها الأكاديمي بالنهج نفسه، وتدرس تخصص أمن المعلومات لتكون ضمن خطوط الدفاع عن وطنها ومكتسباته.

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