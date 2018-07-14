كأس العالم 2018

طبول النهائي تدق

موقعة الترضية

التاريخ:

يتأهب المنتخبان الإنجليزي والبلجيكي للمواجهة المرتقبة بينهما اليوم على ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبورغ في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا.

فيما تظهر الصورة  أن الفوز بكأس العالم في كرة القدم يتطلب خطاً دفاعياً حديدياً بدلاً من خط هجومي رهيب. المونديال الروسي أكد أن المنتخبات التي اعتمدت على الهجمات المرتدة تفوقت بشكل واضح على المنتخبات المعروفة بالاستحواذ على الكرة.

 

لمشاهدة ملحق "مونديال روسيا 2018" بصيغة الــ pdf اضغط هنا

 

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