حارس بلجيكا على رادار «الريال»

المصدر: د ب أ

ينوي ريال مدريد التعاقد مع البلجيكي الدولي، تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الذي سينتهي عقده مع الفريق اللندني في 2019.

ويستعد ريال مدريد لدفع 35 مليون يورو مقابل ضم حارس مرمى المنتخب البلجيكي، وسيفكّ شراكته مع حارسه الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس.

وكشف مصادر صحافية أن فريق تشيلسي لن يبيع تيبو كورتوا بأقل من 50 مليون يورو، وقد رفض الفريق اللندني عرضين من ريال مدريد، 30 و35 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين مكافآت.

وسيتعاقد تشيلسي في حال غادر كورتوا أسوار «ستامفورد بريدج» البرازيلي أليسون مع حارس فريق روما.