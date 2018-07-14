نجوم تايلاند في حفل جوائز الأفضل

المصدر: موسكو - د ب أ

دعا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أمس، لاعبي الفريق التايلاندي الذين تم إنقاذهم من كهف غمرته المياه إلى حضور حفل توزيع الجوائز السنوي الذي يقيمه الاتحاد في سبتمبر المقبل.

وكان «فيفا» دعا الـ12 لاعباً ومدربهم لحضور المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها غداً في موسكو، لكن الأطباء منعوهم من ذلك عقب عملية الإنقاذ التي انتهت يوم الثلاثاء الماضي، بعد أسبوعين من احتجازهم في الكهف بعد حدوث الفيضان.

والآن قال إنفانتينو: «سندعوهم لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل»، ولم يستبعد دعوتهم لحضور نهائي كأس العالم 2022، حيث قال: «دعونا نرى ما الأفكار الجيدة التي يمكن أن نخرج بها».

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل في لندن يوم 24 سبتمبر.

وقال إنفانتينو: «العالم كله كان يشاهد ويدعو حتى خرج كل اللاعبين والمدرب. لم يؤثر هذا في كرة القدم فقط، ولكن في العالم كله، لكن دعونا أيضاً لا ننسى الغواص الذي توفي».