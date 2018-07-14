سويسرا تعتذر عن الهجوم على اللاعبين المهاجرين

المصدر: جنيف - د ب أ

أحدثت مشاركة المنتخب السويسري في كأس العالم لكرة القدم هزة ، أمس، عندما اعتذر الاتحاد السويسري لكرة القدم عن التشكيك في ولاء أعضاء المنتخب الوطني الذي لديهم جذور أجنبية.

وبدأت حالة الجدل عندما قام لاعبا المنتخب السويسري جرانيت تشاكا وشيردان شاكيري بالاحتفال بهدفيهما أمام المنتخب الصربي بطريقة تتمثل في وضع اليدين متشابكتين بإصبعي الإبهام، لتمثيل رمز النسر الطائر- حيث تعد هذه الإيماءة رمزاً لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب البلقان التي اشتعلت في تسعينيات القرن الماضي، ساخرين من الجماهير الصربية. وبعد أن ودع المنتخب السويسري البطولة ، طرح الأمين العام للاتحاد السويسري ألكسندر ميشر سؤالاً:«هل نحن بحاجة لمزدوجي الجنسية؟»