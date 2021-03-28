«ميستيك غايد» يهدي الإمارات اللقب 13 لكأس دبي العالمي

المصدر: تغطية: بهاء الدين عطا – ياسر قاسم – خالد المهيري – علي الظاهري-تصوير: حصة المهيري -سالم خميس- غلام كاركر -دينيس مالاري - زافير و

احتفظ فريق جودلفين بلقب «كأس دبي العالمي» بنسخة (اليوبيل الفضي) في الشوط التاسع الرئيسي لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «طيران الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، إذ تمكن البطل «ميستيك غايد» من اقتناص اللقب العالمي بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب مايكل ستيدهام مسجلاً زمناً قدره 2.01.61 دقيقة وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن الياباني «شوا ويزارد» لشينوبو ناكانيشي بقيادة الفارس كيتا توساكي وإشراف المدرب ريوجي اوكوبو.



وجاء في المركز الثالث «ماغاني كورس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب آندريه فابر.

وفي الختام توج الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل أبطال السباق.

وبهذا الانتصار يرتفع رصيد الإمارات في كأس دبي العالمي إلى 13 لقباً، فيما يعد اللقب التاسع لفريق جودلفين، والثالث على التوالي للفريق الأزرق الملكي.

لمسة وفاء

وجاء ختام النسخة 25 لكأس دبي العالمي كلمسة وفاء في رحيل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وحرصت اللجنة المنظمة للحدث على تقديم عرض يوثق مسيرة وإنجازات فقيد الوطن الطويلة.

وتضمنت بداية العرض قصيدة «حمدان العضيد» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي رثا فيها سموه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، حيث جاءت القصيدة مع صورة للراحل الكبير بصوت وإلقاء الشاعر سيف السعدي.

وشمل العرض مجموعة من الصور للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والتي تحكي مسيرة المجد والعطاء للفقيد وخصوصاً في عالم رياضة الفروسية وسباقات الخيل.

كما اشتملت الفقرة الختامية على عرض بالليزر وصور بواسطة الطائرات الصغيرة «الدرون»، والتي تم من خلالها رسم لوحة بطريقة ابتكارية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ونال العرض إعجاب الحضور وكل المتواجدين في مضمار ميدان الذين أشادوا بلمسة الوفاء التي قدمتها اللجنة المنظمة في ختام النسخة 25 واليوبيل الفضي لكأس دبي العالمي.

شكر وتقدير

ومن جانبه تقدم اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة والمدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، بالشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعمه اللامحدود لرياضة الفروسية، واستمرارية الدعم الكبير لكأس دبي العالمي على مدار 25 عاماً، ما كان له الأثر الكبير في تبوؤ الحدث مكانة عالمية مرموقة.

وتقدم بأسمى آيات التعازي والمواساة على رحيل المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مشيراً للدور البارز للمغفور له، في عالم الفروسية، التي فقدت صاحب بصمة في جميع مضامير العالم، ومن هذا المنطلق، جاء ختام النسخة 25 لكأس دبي العالمي، ليعبّر عن مكانة الراحل ومسيرته العامرة بالإنجازات في كافة الصُعد، ومنها الفروسية التي عشقها وأسهم في تطورها، ونشر ثقافتها في مختلف دول العالم.

ثناء

وأثنى اللواء خبير محمد العظب، على المجهودات التي قامت بها فرق العمل في تنظيم النسخة 25 للحدث العالمي الكبير، في ظل الظروف المعروفة في كل العالم، جراء «الجائحة»، مؤكداً أنه ليس ذلك بغريب على دولة الإمارات، المصنفة من أفضل الدول التي تعاملت مع «الجائحة»، بفضل دقة الاحترازات، وأشاد العظب بالدور الذي قام به الإعلام في المتابعة الدقيقة، وسط هذه الظروف العالمية، وقال إن دقة الإجراءات الاحترازية وحسن التنظيم منذ وقت مبكر، انعكس على المشاركة الجيدة للخيول من مختلف دول العالم، حيث شهدت النسخة 25، مشاركة أكثر من 60 خيلاً من خارج الإمارات، وهذا رقم معتبر، يعطي مؤشرات على الدور الكبير الذي تبذله الإمارات دائماً في التغلب على أي صعوبات أو تحديات، ويعكس رغبة أهل الفروسية في المشاركة في كأس دبي العالمي.





ستيدهام: كنت واثقاً من فوز «ميستيك غايد»

عبر مايكل ستيدهام، مدرب الخيل الفائز بكأس دبي العالمي «ميستيك غايد» لجودلفين، عن سعادته بالفوز الغالي، الذي تحقق لفريق جودلفين، مشيداً بأداء «ميستيك غايد» في الأمتار الأخير للسباق، مما كان له الأثر في حسم اللقب لصالحه بقيادة الفارس لويس سايز. وقال إن الفوز جاء متطابقاً مع توقعاته قبل السباق، مشيراً إلى أن الخيل الفائز هو الأجدر لنيل اللقب، معلناً عن احتمال مشاركته في نيويورك أو كينلاند إلى جانب سباق بريدرز كب في ختام موسم السباقات. وقال المدرب إن ثقته في الفوز جاءت بعد إعداد الخيل وتحضيره بمستوى رائع في دبي، حيث توفرت له فرصة التدريب في اسطبل جودلفين، وأشار ستيدهام إلى احتمال العودة للمشاركة العام المقبل للمحافظة على اللقب في كأس دبي العالمي، لإثبات جدارة البطل باللقب الغالي.



الشوط التاسع

الاسم: اليوبيل الفضي

المسافة: 2000 متر «الفئة الأولى»

الرعاية: طيران الإمارات

الجوائز: 12 مليون دولار

البطل: ميستيك غايد

المالك: جودلفين

المدرب : مايكل ستيدهام

الفارس: لويس سايز

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