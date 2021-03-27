«دريان» يهدي الإمارات لقب «دبي كحيلة كلاسيك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي تصوير - سالم خميس وزافير ويلسون

توج «دريان» لـ «ياس لإدارة سباقات الخيل»، المملوك لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بلقب الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك»، للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، على المضمار الرملي، برعاية «مبادلة»، والبالغة قيمة جوائزه 750 ألف دولار، بقيادة الفارس أيوريتز منديزابل وإشراف المدرب ديديه جيلمين، مسجلاً زمناً قدره 2.11.87 دقيقة، ومحطماً الرقم القياسي للسباق، والمسجل باسم «براق» 2.13.58 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «إيه إف الوجل» لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست اورتيل.

وجاء في المركز الثالث «مباشر الخالدية» للأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، بقيادة الفارس عادل الفريدي وإشراف المدرب مطلق بن مشرف.

ثقة

عبّر المدرب ديديه جيلمين، عن سعادته البالغة بتحقيق «دريان» لـ «ياس لإدارة سباقات الخيل»، بتحقيق لقب الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك» للخيول العربية، وكذلك تحطيم الرقم القياسي للشوط.

وأضاف أنهم كانوا واثقين من قدرة «دريان» لتحقيق اللقب الغالي، مؤكداً أن الوجهة المقبلة للبطل، هي العودة إلى مضمار «جودوود» في بريطانيا، وتحقيق لقب «إنترناشونال ستيكس».

وأهدى خليل دبابنة المدير الإداري لإسطبلات الوثبة وياس لإدارة السباقات، فوز «دريان» ببطولة دبي كحيلة كلاسيك، إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب، وقال إن هذا الفوز، جاء نتاج عمل لسنوات طويلة، بفضل توجيهات ومتابعة سموه، مشيراً إلى أن «دريان» ذهب بعيداً في فوزه بالشوط الأول، بتحقيقه رقماً جديداً، وكسر الرقم السابق بفارق ثانيتين، وهي نتيجة تؤكد جدارته بالفوز الغالي، وأكد أن فوز «دريان»، سيكون دافعاً قوياً لـ «ياس لإدارة السباقات»، لتحقيق مزيد من النتائج المتميزة في الفترة المقبلة.

بطاقة الشوط الأول

الاسم: «دبي كحيلة كلاسيك»

المسافة - 2000 متر «الفئة الأولى»

الرعاية - «مبادلة»

الجوائز - 750 ألف دولار

البطل - دريان

المالك – ياس لإدارة سباقات الخيل

المدرب – ديديه جيلمين

الفارس – أيوريتز منديزابل

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