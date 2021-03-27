«لورد نورث» يحقق التوقعات ويخطف لقب «دبي تيرف»

المصدر: دبي - البيان الرياضي تصوير سالم خميس وزافير ويلسون

ظفر المرشح الأول «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات بلقب الشوط السابع «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «موانئ دبي العالمية» والبالغة قيمة جوائزه 4 ملايين دولار، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن مسجلاً زمناً قدره 1.46.46 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «فين دي جارد» لـ «شركة شاداي لسباق الخيول» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب هايديكي فوجيوارا، وجاء في المركز الثالث «فيليكس» لـ «كيه سوهي وشركائه» بقيادة الفارس اويشين ميرفي وإشراف المدرب ماركو بوتي.

وشهد الشوط السابع «دبي تيرف» مشاركة 11 خيلاً إلى جانب البطل «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد، أبرزها: السهيل ولاند أوف ليجندس لجودلفين، واقتران وزينهم لـشادويل،، وكورت هاوس لـرباح للسباقات، وإيبك هيرو لعبدالله مناحي، وفيليكس لـ كيه سوهي وشركائه، وفيرست كونتاكت لاسطبلات الرشيد، وجلين فورس لـفيكتورياس، ونجم بطولة جبل حتا «لورد جليترز» لمالكيه جيف وساندرا تيرنبول، وفين دي جارد لـشركة شاداي لسباق الخيول.

الشوط السابع

الاسم: دبي تيرف

المسافة: 1800 متر «الفئة الأولى»

الرعاية: موانئ دبي العالمية

الجوائز: 4 ملايين دولار

البطل: لورد نورث

المالك: سمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات

المدرب: جون غوسدن

الفارس: فرانكي ديتوري

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