«سابجيكتفيست» يحطم الأرقام في «كأس دبي الذهبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي تصوير سالم خميس -زافير ويلسون- غلام كاركر

ظفر المهر البريطاني «سابجيكتفيست» للدكتور جيه ووكر بلقب الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي»، لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي، برعاية «الطاير للسيارات»، والبالغة قيمة جوائزه 750 ألف دولار، بقيادة الفارس جوي فانينغ وإشراف المدرب مارك جونستون، مسجلاً زمناً قدره 3.17.77 دقائق، ومحطماً الرقم القياسي السابق والمسجل باسم «فازيراباد» «3.17.92 دقائق»، وبفارق 5 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «ويل دارب» لـ«ستال دوسلدورف فايترز»، بقيادة الفارسة ميكائيل ميشيل، وإشراف المدرب رالف رون.

وجاء في المركز الثالث «آوي هي جوس» لخليفة سعيد سليمان، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

إشادة

وأعرب المدرب الإنجليزي مارك جونستون عن تعازيه ومواساته لآل مكتوم الكرام، لوفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن رحيله فقد كبير للعالم أجمع، ورياضة الفروسية، وكأس دبي العالمي على وجه الخصوص، ومن جهته أشاد المدرب بالإجراءات الصحية والاحترازية في دولة الإمارات، والتي تبرهن على الاهتمام الكبير، الذي توليه الدولة في تنظيم الأحداث والفعاليات، في ظل الظروف الراهنة في العالم، مشيراً إلى تميز التنظيم في الحدث العالمي، وسهولة الإجراءات للمشاركين والخيول، ما سهل المهمة للمدربين في التمارين والتجهيز لكأس دبي العالمي.

وقال جونستون إنه كان واثقاً من جاهزية الخيل نظراً لأدائه الرائع في السباقات الأخيرة، التي أقيمت في أوروبا مع الفارس جون فانينغ نفسه، والذي حقق معه الفوز في مضمار لونشامب بفرنسا.

بطاقة الشوط الثالث

الاسم: «كأس دبي الذهبي»

المسافة - 3200 متر «الفئة الثانية»

الرعاية - الطاير للسيارات

الجوائز - 750 ألف دولار

البطل - سابجيكتفيست

المالك – دكتور جيه ووكر

المدرب – مارك جونستون

الفارس – جوي فانينغ

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