«زيندين» يظفر بلقب «دبي جولدن شاهين»

المصدر: دبي - البيان الرياضي تصوير إبراهيم صادق

اقتنص «زيندين» لـ«ال ال بي بيرفورمانس هورس» لقب الشوط السادس «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «جلف نيوز» والبالغة قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب كارلوس ديفيد مسجلاً زمناً قدره 1.09.01 دقيقة ومحطماً الرقم القياسي السابق للشوط والمسجل باسم «مايند يور بسكيتس» (1.10.12 دقيقة) وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «ريد لا زيل» لـ«شركة طوكيو لسباقات الخيل» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب تاكايوكي ياسودا، وجاء في المركز الثالث «كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وشهد الشوط السادس «دبي جولدن شاهين» مشاركة 13 خيلاً كان أبرزها إلى جوار البطل «زيندين» كل من: «كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بطل «بطولة مهب الشمال» ووصيفه «جود إيفورت» لعبدالله المنصوري، وثلاثي «كأس الرياض للسرعة» وهم البطل «كوبانو كيكينج» لساشياكي كوباياشي، الوصيف «ماتيرا سكاي» لتسيوشي أونو، وصاحب المركز السادس «جاستن» ليوشيو أودا.

الشوط السادس

الاسم: دبي جولدن شاهين

المسافة: 1200 متر «الفئة الأولى»

الرعاية: جلف نيوز

الجوائز: 1.5 مليون دولار

البطل: زيندين

المالك: ال ال بي بيرفورمانس هورس

المدرب – كارلوس ديفيد

الفارس – أنطونيو فريزو

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