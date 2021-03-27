«سيكريت امبشن» بطلاً لـ «جودلفين للميل»

المصدر: دبي - البيان الرياضي تصوير سالم خميس و زافير ويلسون

اقتنص «سيكريت امبشن» لناصر عسكر لقب الشوط الثاني «جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي برعاية «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول» والبالغة قيمة جوائزه 750 ألف دولار، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.35.36 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن «جولدن جول» لديل برينان بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «أفانت غارد» لـ «مزرعة جلفنستين» بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب جوستافو ديلجادو.

وعبّر المدرب ساتيش سيمار عن بالغ سعادته بحقيق «سيكريت امبشن» لناصر عسكر لقب الشوط الثاني «جودلفين للميل».

أضاف سيمار أن الأداء الذي قدمه البطل في الموسم الحالي أتى ثماره خلال الأمسية العالمية، مقدماً الشكر للمالك ناصر عسكر الذي وضع ثقته بي والفريق في إسطبلات «زعبيل».

طعم خاص

عبّر الليبي ناصر عسكر مالك الخيل الفائز بالشوط الثاني، عن سعادته بالفوز الذي حققه «سيكريت امبشن» وحصوله على بطولة جودلفين للميل، مؤكداً أن الفوز له طعمه الخاص في أمسية كأس دبي العالمي، وأرجع عسكر الفوز إلى الانطلاقة المثالية للخيل من البوابة، وقال إن الخطة التي وضعها المدرب ساتيش سيمار كانت مناسبة لـ «سيكريت امبشن» وهو من الخيول التي تحسن التمسك بالمقدمة متى ما كانت الانطلاقة جيدة، وقال إن توقع الفوز صعب في أمسية كأس دبي العالمي في وجود نخبة الخيول، ولكنه توقع نتيجة جيدة من واقع النتائج السابقة لـ «سيكريت امبشن».

بطاقة الشوط الثاني



الاسم: «جودلفين للميل»

المسافة: 1600 متر «الفئة الثانية»

الرعاية: «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول»

الجوائز: 750 ألف دولار

البطل: سيكريت امبشن

المالك: ناصر عسكر

المدرب: ساتيش سيمار

الفارس: تاغ أوشي

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز