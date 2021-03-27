«إكسترافاغانت كيد» يمنح أمريكا لقب «القوز للسرعة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي تصوير سالم خميس -زافير ويلسون

حقق الجواد الأمريكي «إكسترافاغانت كيد» لـ «دي إي آر آر أس – ديفيد إيه روس» لقب الشوط الرابع «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» والبالغة قيمة جوائزه مليون دولار، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب بريندان وولش مسجلاً زمناً قدره 1.09.26 دقيقة وبفارق نصف طول عن «فاينال سونج» لجودلفين بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وجاء في المركز الثالث «اكلام اكسبريس» لـ «أم بي أس ريسنج وأم بي سبينس» بقيادة الفارس روان سكوت وإشراف المدرب نايجل تينكلر.

سعادة كبيرة

وأعرب ديفيد ايه روس مالك الخيل «إكسترافاغانت كيد» الفائز بالشوط الرابع في بطولة القوز للسرعة، عن سعادته الكبير بالفوز الباهر الذي حقه خيله، مشيراً لفخره الكبير بالمشاركة في حدث مهم مثل كأس دبي العالمي وفي التواجد في دبي التي أحبها كثيراً ويسعد أكثر في زيارتها، وقال إن فوزه ببطولة القوز للسرعة زاد من سعادته في أحد أهم مضامير الفروسية في العالم، مشيراً إلى أن انطلاقة الخيل ساعدته في تحقيق النتيجة الباهرة والظفرة باللقب.

وقال ديفيد روس، إن كأس دبي العالمي، لا يماثله سباق آخر في العالم، واصفاً التواجد في دبي، بأنه ميزة كبيرة تجعل الكل سعيداً بهذه المدينة المميزة في كل شيء، وكأس دبي العالمي للخيول جزءاً من هذا التميز الذي تتمتع به دبي.

بطاقة الشوط الرابع

الاسم: «القوز للسرعة»

المسافة - 1200 متر «الفئة الأولى»

الرعاية - عزيزي للتطوير العقاري

الجوائز - مليون دولار

البطل - إكسترافاغانت كيد

المالك - دي اي ار ار اس – ديفيد ايه روس

المدرب – بريندان وولش

الفارس – ريان مور

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