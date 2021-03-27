«ريبيلز رومانس» لجودلفين نجم «ديربي الإمارات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي تصوير غلام كاركر وزافير ويلسون

توج «ريبيلز رومانس» لجودلفين، بلقب الشوط الخامس «ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية»، على المضمار الرملي، برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني»، والبالغة قيمة جوائزه 750 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.56.28 دقيقة، وبفارق 5 أطوال ونصف الطول عن «بانادول»، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، وجاء في المركز الثالث «نيو تريشر»، للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن

وعبّر المدرب شارلي أبلبي، عن سعادته بالفوز الباهر الذي حققه «ريبيلز رومانس»، العائد لخيول جودلفين، بلقب الشوط الخامس في بطولة ديربي الإمارات، بفارق أكثر من 5 أطوال عن أقرب منافسيه في السباق، ووصف السباق بالمنافسة القوية، في وجود نخبة الخيول التي قدمت أداء رائعاً، ولكن تميز «ريبيلز رومانس»، حسم النتيجة لصالحه بفارق معتبر، مؤكداً أنه من الخيول التي حققت نتائج متميزة، قبل مشاركته في أمسية كأس دبي العالمي، حيث توج بطلاً للسباق التحضيري للجينز، كما نال اللقب في السعودية، وفوزه بلقب ديربي الإمارات، يمثل إضافة جديدة في سجله الحافل بالإنجازات، وأوضح المدرب أبلبي، أنه سيتم التشاور حول الوجهة المقبلة التي يشارك فيها «ريبيلز رومانس».

الشوط الخامس

الاسم: ديربي الإمارات

المسافة: 1900 متر «الفئة الثانية»

الرعاية: بنك الإمارات دبي الوطني

الجوائز: 750 ألف دولار

البطل: ريبيلز رومانس

المالك: جودلفين

المدرب: شارلي آبلبي

الفارس: وليام بويك

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