«مشرف» يقتنص لقب «لونجين دبي شيماء كلاسيك»

المصدر: دبي – البيان الرياضي

واصل بطل كأس السعودية «مشرف» للأمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل إنجازاته محققاً لقب الشوط الثامن «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «لونجين» والبالغة قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، بقيادة الفارس ديفيد إيجان وإشراف المدرب جون غوسدن مسجلاً زمناً قدره 2.26.65 دقيقة ومحطماً الرقم السابق للسباق وبفارق رقبة عن «كرونو جينيسيس» لـ «شركة صنداي للسباقات» بقيادة الفارس يويتشي كيتامورا وإشراف المدرب تاكاشي سايتو، وجاء في المركز الثالث «لافز اونلي يو» لـشركة ونادي دي إم إم دريم «بقيادة الفارس اويشين ميرفي وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي وتسلم جائزة الشوط الأمير خالد بن عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل.

وأشاد المدرب ثادي غوسدن ممثل والده المدرب جون غوسدن بالأداء الرائع الذي قدمه «لورد نورث» محققاً توقعات المعجبين والجهاز الفني، حيث كان جاهزاً للسباق على حسب النتائج التي حققها في السباقات الإنجليزية، كما أشاد غوسدن بأداء الفارس فرانكي ديتوري بانتقاله من المركز الثالث قبل الأخير إلى الصدارة بمهارة.

وأعرب غوسدن عن أمله في المشاركة بالسباقات الكبرى في مختلف المضامير العالمية، موضحاً أن الوجهة المقبلة هي العودة على السباقات الإنجليزية، وبالتحديد مهرجان «رويال آسكوت» الملكي.

وعن «مشرف» أكد غوسدن أن «مشرف» حقق التوقعات خاصة أنه يمتاز بقوة الانطلاق.

الشوط الثامن

الاسم: «لونجين دبي شيماء كلاسيك»

المسافة: 2410أمتار «الفئة الأولى»

الرعاية: لونجين

الجوائز: 5 ملايين دولار

البطل: مشرف

المالك: الأمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل

المدرب: جون غوسدن

الفارس: ديفيد إيجان

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