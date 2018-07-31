البطولة الأغلى.. صافرة البداية اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

لمشاهدة ملف "كأس العرب" بصيغة الــ pdf اضغط هنا

تنطلق بطولة دوري أبطال العرب، البطولة الأغلى في الشرق الأوسط والقارتين الإفريقية والآسيوية، بمجموع جوائز يفوق 12 مليون دولار. والبداية ستكون إماراتية جزائرية بلقاء العين ووفاق سطيف، ولكن على أرض كرواتيا، وتحديداً بزغرب.

وتسابقت الأندية العربية من المحيط إلى الخليج على المشاركة في البطولة ليبلغ عددها 42 فريقاً، متأثرة بالمكافآت المالية الخرافية، في ثاني أغلى بطولة بعد دوري أبطال أوروبا.

وأكد نجوم الفرق العربية المشاركون في «أبطال العرب» لـ«البيان» أن الحوافز المالية الكبيرة كانت السبب الرئيس في إنهاء عزفهم عن المشاركة. وأجمع اللاعبون والمدربون، في تصريحاتهم، على أن الفوز باللقب العربي كفيل بحل مشكلات الأندية العربية الغارقة في الديون والمصاعب المالية.

وتمثل فرق العين والجزيرة والوصل الإمارات في المسابقة في نسختها الجديدة. وكان الترجي التونسي تُوّج بلقب النسخة الأخيرة الصيف الماضي في مصر عقب فوزه في النهائي على الفيصلي الأردني.

اقرأ أيضاً: