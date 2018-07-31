الصهباني: «الزعيم» جاهز للخطوة الأولى

المصدر: العين - البيان الرياضي

أكد مطر عبيد الظاهري الصهباني، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، جاهزية «الزعيم» للقاء وفاق سطيف في كرواتيا اليوم، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم، وأن الروح المعنوية للاعبي الفريق عالية، ولديهم العزيمة على تقديم مباراة قوية، رغم أنها ستكون الرسمية الأولى، وخلال فترة الإعداد في المعسكر الخارجي المقام حالياً للعين في كرواتيا وسلوفينيا.

أوضح الصهباني أن استعدادات العين لمباراتي وفاق سطيف، المقررتين ضمن ذهاب وإياب دور الـ32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال، مضت بالصورة المطلوبة، بعدما خاض الفريق مباراتين وديتين أمام فريقي إنتر زاربتش وفارازين الكرواتيين، ووضع زوران ماميتش المدرب الكرواتي للفريق، كافة الترتيبات الفنية الخاصة بمواجهة وفاق سطيف.

أعرب الصهباني، عن أمنيته بأن يوفق «الزعيم» في تحقيق النتيجة المطلوبة أمام وفاق سطيف، ويتأهل للدور الـ16 للبطولة العربية، مشيراً إلى أن الشعور بالمسؤولية والرغبة القوية عنوان أداء الجميع داخل المعسكر الخارجي.