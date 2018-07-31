خالد بن يحيى: الترجي التونسي سيحتفظ بالتاج

المصدر: تونس - عبد السلام ضيف الله

اعتبر خالد بن يحيى مدرب الترجي الرياضي التونسي، أن تنظيم البطولة العربية للأندية البطلة فرصة قوية للاتقاء العربي.

وقال :هذه البطولة ستسمح بالتنافس الرياضي بين الفرق، ولكن ستكون أهم فرصة للقاء الجماهير العربية ببعضها بعض.

حظوظ

وعن حظوظ الترجي في المحافظة على اللقب باعتبار أنه آخر فريق فاز باللقب قال خالد بن يحيى: الترجي كفريق كبير لا يدخل لأي مسابقة إلا من أجل التتويج باللقب. والأمر يزداد أهمية عندما يتعلق الأمر بالمحافظة على اللقب.أما بخصوص تغير نظام البطولة الذي أصبح بنظام خروج المغلوب بعد أن كان على شكل بطولة مصغرة قال خالد بن يحيى: للنظام الجديد فوائد عديدة لكونه سيضع البطولة على نفس المستوى من البطولات المشابهة آسيوياً وأفريقياً وأوروبياً، وهو النظام الأنجح وسيزيد من قيمة المسابقة ويرفع من شأنها بين مختلف البطولات.