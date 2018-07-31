الزمالك يتسلّح بترسانة جديدة من النجوم

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

يدخل الزمالك المصري البطولة العربية بعد أن أبرم عدداً مميزاً من الصفقات الجديدة، أبرزها التونسي فرجاني ساسي، وكذلك إبراهيم حسن، وبهاء مجدي من الإسماعيلي، وعمر السعيد، ومحمد حسن من وادي دجلة، إضافة إلى الحارس عماد السيد من إنبي، وذلك بخلاف الإبقاء على لاعب الوسط الدولي طارق حامد، ورفض احترافه، في وجود مجموعة مميزة من اللاعبين، أمثال التونسي الدولي حمدي النقاز، والمهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو.

سعي

يسعى الزمالك إلى الفوز بالبطولة العربية، والعودة من جديد إلى اعتلاء العرش العربي، لا سيما أن آخر فوز بلقب عربي للنادي الأبيض كان عام 2003، بعدما تفوق على الكويت الكويتي في نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف.

و أكّد أمير مرتضى منصورسعادته بوجود الزمالك في البطولة العربية هذا الموسم، مشدداً على أن الفريق الأبيض يلعب من أجل الفوز باللقب، ولا يكتفي بمجرد التمثيل المشرف، ولكن على اللاعبين القتال من أجل تحقيق هذا الهدف.