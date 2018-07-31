أبوجريشة: الحضري سلاحنا في البطولة

المصدر: الإسماعيلية - مصطفى طنطاوي

قال محمد محسن أبوجريشة، المدرب العام للإسماعيلي، إن فريقه جاهز لدوري أبطال العرب خاصة بعد التسلح بالحارس المخضرم عصام الحضري وتابع: فريقنا كان وصيف بطل بطولة عام 2004، وخسر اللقب في النهائي أمام الصفاقسي التونسي بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، ويسعى في بطولة النسخة الحالية إلى الفوز بالبطولة بعد أن دعّم صفوفه بعدد مميز من اللاعبين، وأصحاب الخبرات الكبيرة، مثل الدولي عصام الحضري.

وأشار إلى أن كرة القدم لا تعترف بنادٍ كبير أو صغير، فالملعب هو الفيصل والمجتهد سيفوز، مشدداً على أن مواجهة الكويت الكويتي لن تكون سهلة على الدراويش، لكنهم يراهنون على الفريق في الموسم المقبل بعد التدعيم الجيد، وتكوين فريق قوي من عنصري الشباب والخبرة.

وأعرب المدرب العام عن سعادته بعودة الإسماعيلي للمشاركة في البطولة العربية، مشيراً إلى أنهم جاهزون بقوة للمنافسة على اللقب، وهو ما يعلمه اللاعبون جيداً، مضيفاً: «سنخوض مباراتي الأهلي ثم بتروجت في الجولتين الأولى والثانية للدوري، وبعدها سوف نستعد للكويت ودراسته جيداً».

ويدخل الإسماعيلي البطولة العربية بشكل جديد بعدما وافق على رحيل إبراهيم حسن وبهاء مجدي، وكذلك لاعب الوسط محمد فتحي إلى نادي بيراميدز، بالإضافة إلى هداف الفريق، الكولومبي دييجو كالديرون، إلى الفيصلي السعودي، والحارس المتألق محمد عواد إلى الوحدة السعودي، بينما تمسك ببقاء مدافعه القوي والصلب محمود متولي، ورفض الإغراءات المالية الكبيرة من الأندية المصرية والتي أبرزها الأهلي من أجل التعاقد مع اللاعب.