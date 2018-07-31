عمار الجمل: النجم الساحلي يستهدف الكأس

المصدر: تونس - عبد السلام ضيف الله

أكد كابتن النجم الساحلي عمار الجمل أن كأس العرب للأندية الأبطال في نسختها الجديدة أكثر جاذبية وأهمية من حيث قيمة الجوائز المالية المرصودة وهي مغرية جداً لكل الفرق.

وتابع: لقد نجحت البطولة في أن تجمع أقوى الأندية العربية، وهذا في حد ذاته إنجاز لأنه سيجعل التنافس قويا جدا ومثيرا، كما أن اللعب بنظام خروج المغلوب سيعطي قيمة كبيرة لكل المباريات. وذهب كابتن النجم الساحلي إلى القول بخصوص أبعاد وقيمة المسابقة: هذه البطولة ستكون لها أبعاد كثيرة إيجابية.

و عن المواجهة الأولى مع نادي الرمثا الأردني قال: لا نملك فكرة كبيرة عن منافسنا الأردني لكن مدربنا شهاب الليلي درب الموسم الماضي في دوري الأردن ويعرف بشكل جيد المنافس وهو في كل الأحوال لن يقف في وجهنا لأننا نريد الوصول إلى المباراة النهائية، ونريد الفوز باللقب لا الخروج من الدور الأول.