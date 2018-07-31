السعيدي: الجوائز المالية تحفز الوداد المغربي

المصدر: المغرب - يوسف الشافعي

رفع صلاح الدين السعيدي، نجم نادي الوداد البيضاوي المغربي، التحدي في وجه الأندية المُشاركة في النسخة الحالية من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال، مُشيراً إلى رغبة وسعي بطل أبطال أفريقيا الوداد في التتويج باللقب، مُلمحاً في الوقت ذاته إلى أن القيمة المالية الكبيرة المُخصصة للبطل تُعتبر بمثابة حافز إضافي لجميع الأندية المُشاركة في النسخة الحالية.

وصرح بطل أفريقيا رفقة الوداد الرياضي والمنتخب المغربي المحلي لـ«البيان الرياضي» قائلاً: «يُمكنني اعتبار المُشاركة في منافسات كأس العرب للأندية الأبطال بمثابة مُشاركة مُهمة لنا، خاصة وكما تعلمون فإن النسخة الحالية تعرف مُشاركة أعتى وأقوى الفرق العربية.. وأؤكد لكم أن نادي الوداد البيضاوي يضع نصب عينيه لقب البطولة العربية، خاصة وأننا نلعب هذا الموسم على العديد من الواجهات، وتبقى البطولة العربية من بين أهم الأهداف المُسطرة، ونُريد التتويج بها».