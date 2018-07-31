البطولة العربية كرنفال الإسكندرية

المصدر: الإسكندرية - البيان الرياضي

تسود الإسكندرية حالة من السعادة الشديدة نظراً لمشاركة الاتحاد السكندري، في البطولة العربية، وتأهل زعيم الثغر لمواجهة الترجي التونسي في دور الـ32، وذلك بعدما نجح في خطف تذكرة التأهل إلى هذا الدور، على حساب أندية الفتح الرباطي المغربي وأساس تليكوم الجيبوتي والسالمية الكويتي، وحقق سيد البلد فوزاً ساحقاً على أساس تليكوم ليصعد لمواجهة الترجي بفارق هدف وحيد عن الفتح المغربي.

الاتحاد نجح في التعاقد مع عدد كبير من الصفقات المميزة، ومنها محمد ناصف ظهير أيمن طلائع الجيش، والموهبة الشابة خليل حجي الشهير بنيمار، بالإضافة إلى الثلاثي خالد قمر وأحمد داودا ورزاق سيسيه، ولاعب الوسط الإفريقي ديديه كوريه، والحارسين محمود الزنفلي ومحمود الغرباوي.

ونجح محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة النادي في زيادة عدد الجماهير المسموح لها بحضور تلك المباراة إلى 8 آلاف مشجع، بعد أن كان العدد الذي حصل على الموافقات الأمنية وصل إلى خمسة آلاف.

وبدوره أشاد محمد عمر المدير الفني للفريق، بالمجهود الكبير المبذول من رئيس النادي لزيادة عدد الجماهير، حيث قال: «أشكر الأستاذ محمد مصيلحي على مجهوداته الكبيرة مع الفريق، ويسعى بكل قوة إلى تلبية طلبات الجهاز الفني، وكان من طلباتنا حضور الجماهير بكثافة أمام الترجي ونجح في زيادة العدد المسموح له، لأننا نعلم مدى قوة الجماهير بالنسبة لنا، لقد خضنا مباراة ودية في حضور جماهيري وصل إلى 5000 مشجع، ونتوقع حماساً كبيراً في المدرجات سوف ينتقل إلى لاعبينا أثناء مواجهة الترجي».