أصحاب الهمم: شكراً محمد بن راشد

المصدر: جاكرتا - عز الدين جاد الله

أحدثت كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إنجاز لاعبي ولاعبات منتخبنا لأصحاب الهمم في مشاركته في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في جاكرتا، بتحقيقه 11 ميدالية ملونة «ذهبيتان و 6 ميداليات فضية و 3 ميداليات برونزية » أول من أمس، ردود أفعال واسعة وخاصة في أروقة بعثة منتخبنا، التي تفاعلت مع كلمات سموه وفخره بإنجاز «أصحاب الهمم « » رفعتم الرأس، وكسبتم التحدي، وعلّمتم الجميع معنى الإرادة، فخور بكم »، وأكدت إدارة البعثة أن كلمات سموه، تعد وساماً على صدور «أصحاب الهمم »، مشيرة إلى أن رياضة «أصحاب الهمم » بالدولة تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام.



وظلت رياضة «أصحاب الهمم » تقطف ثمار اهتمام القيادة الرشيدة، ما كان له المردود الإيجابي على منتخبنا الوطني خلال مشاركاته في الدورات البارالمبية ليحصد «أصحاب الهمم » النجاح تلو الآخر.

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