هيفاء النقبي: كلمات سموه أكبر حافز

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

أكدت هيفاء النقبي التي حصلت على برونزية رفعات القوة أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أكبر حافز للاعبين واللاعبات، ونحن كصاحبات همم سعدنا بهذه الكلمات.

وقالت بطلتنا التي حملت لواء فتاة الإمارات في رفعات القوة: «إن طريق الإنجاز في لعبة رفعات القوة لم يكن مفروشاً بالورود، وخصوصاً بعد إصابتي في أولمبياد ريو التي كانت وراء غيابي عن العديد من البطولات».

وشاركت هيفاء في مختلف المحافل القارية والدولية منذ عام 2013، ونجحت في تحقيق العديد من الأرقام المتميزة.

وتقول هيفاء النقبي: «لقد جذبتني رياضة رفعات القوة لأنني تعلمت منها الكثير، وأهم ما تعلمته هو الصبر والتحدي».

وتابعت: «أناشد ابنة الإمارات ممارسة الرياضة لأن دولتنا تحتاج إلى العنصر النسائي في رفع راية الدولة في جميع المحافل القارية والدولية».