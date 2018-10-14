ذيبان المهيري: كلمات سموه في الوقت المناسب

المصدر: جاكرتا- البيان الرياضي

قال ذيبان المهيري، الأمين العام للاتحاد، مدير البعثة: إن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسام على صدور «أصحاب الهمم»، التي جاءت في الوقت المناسب، وكان لها صداها الواسع في أروقة البعثة. وأضاف: «إن ذهبية العرياني وفضية محمد خميس في بصمة الختام، أفرحت أيضاً البعثة، بما قدمه اللاعبان الأولمبيان من مستوى أثمر عن فوزهما بالمركزين الأول والثاني في لعبتني الرماية ورفعات القوة».

وأكد عبد الله حسن نائب مدير البعثة، أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، تزيد من مسؤوليات اللاعبين، مشيراً إلى أن «أصحاب الهمم» كانوا في الموعد، كما عودونا دائماً، ونجحوا في حصد 11 ميدالية ملونة.

وقال: «إن إنجاز عبد الله العرياني ومحمد خميس في ختام مشاركتنا في دورة جاكرتا، هو المسك لمشوار البعثة في هذا الحدث القاري المهم».