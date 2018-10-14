محمد خميس: مضاعفة الجهد

قال محمد خميس بطلنا الأولمبي المتوج بفضية رفعات القوة وزن 97 كلغم: «إن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، تُعَد وساماً على صدورنا، وليست بغريبة عن سموه، واصفاً ذلك بالمسؤولية الجديدة من أجل مضاعفة الجهد خلال المرحلة المقبلة، حتى يرد الجميل للقيادة الرشيدة، التي لم تقصر تجاه أصحاب الهمم».

وأضاف: «إن كل لاعب وضع نصب عينيه هدف الوصول إلى منصات التتويج، وأشار خميس إلى أن «أصحاب الهمم» على قدر التحدي دائماً، وكانوا في الموعد، مبيناً أن الإنجازات التي حققتها رياضة «أصحاب الهمم»، لم تأتِ من فراغ، إنما هي ثمرة جهد مبذول على الصعد كافة».