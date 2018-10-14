نواد: اكتسبت الخبرة في «جاكرتا»

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

أكد أحمد جاسم نواد «15 سنة» لاعب منتخبنا لألعاب القوى أن المشاركة في «آسياد جاكرتا» أكسبته الخبرة، التي يسعى إليها لتطوير مستواه والاستعداد لخوض التحديات المقبلة.

وقال: «إن البطولة كانت فرصة ذهبية للاحتكاك بلاعبين أولمبيين لهم وزنهم في القارة الصفراء، وإن التواجد في حدث بقيمة الآسياد يعد بكل المقاييس مكسباً.

وكان نواد قد نجح في مقارعة أبطال عالميين رغم صغر سنه ومشاركته الأولى، بعد أن حل رابعاً في سباق 800 متر على الكراسي المتحركة، بالرغم من أن السباق ضم أبطالاً أولمبيين، مؤكداً أنه مشروع بطل جديد في ألعاب القوى».

وأكد التونسي رضا سوداني مدرب بطلنا أحمد نواد أن المشاركة في الألعاب البارالمبية الآسيوية مثلت فرصة جيدة للاعبين الشباب لتبادل الخبرة والاحتكاك مع أبطال عالميين.

وقال: «تألق نواد في بطولة العالم للشباب بسويسرا، التي أقيمت العام الماضي حيث حقق مركزاً متقدماً في البطولة العالمية، واستفاد من مشاركته في نسخة «جاكرتا»، حيث قدم مردوداً طيباً في سباق 800 م على الكراسي المتحركة، وحل في المركز الرابع بعد منافسة صعبة مع أبطال لهم وزنهم، الأمر الذي ينبئ عن مستقبل مبهر للاعب».