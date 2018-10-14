الرشيدي تفوز بعضوية المجلس البارالمبي الآسيوي للاعبين

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

فازت سهام الرشيدي لاعبة منتخبنا لألعاب القوى، بعضوية المجلس البارالمبي الآسيوي للاعبين، في التصويت الذي جرى على مدار ثلاثة أيام، لاختيار الأعضاء الجدد لنيل العضوية خلال أربع سنوات مقبلة.

أعلن ذلك ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، في الحفل الذي أقامته اللجنة المنظمة أول أمس بالقرية الأولمبية، حيث حلت بطلتنا سهام في المركز الخامس، لتنال العضوية كإنجاز جديد لفتاة الإمارات.

السجل الذهبي

وتعتبر سهام، إحدى بطلات ألعاب القوى من أصحاب الهمم، التي مثلت الإمارات في المحافل القارية والدولية في دفع الجلة ورمي الرمح والقرص.

لم تستسلم سهام الرشيدي لمرض شلل الأطفال الذي أصيبت به في عمر مبكر «4 أشهر»، ولم تقف الإعاقة عائقاً أمام طموحها في ممارسة الرياضة والنبوغ فيها، فالتحقت في عام 2004 بنادي دبي لأصحاب الهمم، بتشجيع من الأسرة، التي وقفت خلفها تشد من عزيمتها، لتمارس لعبة التنس، إلا أن أعضاء النادي رأوا فيها القدرة والعطاء بصورة أكبر في رياضة ألعاب القوى، لتنطلق بعد ذلك نحو تحقيق الألقاب والبطولات، حيث شاركت في بطولات (ارافورا) بأستراليا، محلقة بالميدالية البرونزية في رمي الرمح، وشاركت في ملتقى العين في عام 2010، وحصلت على المركز الأول في بطولة هولندا، وبنغالور العالمية بالهند 2009، وبطولة التشيك الودية.

المركز الأول

كما شاركت في ماراثون زايد الدولي في 2010 بمسافة 6 كم، وشاركت بعدها في بطولة الألعاب الآسيوية في مدينة غوانزهو الصينية، محلقة بفضية رمي القرص، كذلك شاركت في الدورة العربية في عام 2011، وبطولة المرأة في دول مجلس التعاون في أبوظبي، وحصلت على المراكز الأولى في كل من (القرص والرمح والجلة)، كما شاركت في كثير من المسابقات والبطولات الدولية، ودورة الألعاب البارالمبية الدولية في لندن 2012، ودورة الألعاب البارالمبية في ريو دي جانيرو 2016، ونالت فضية دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية.

كما نالت جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دورتها الثانية للمرأة الرياضية، في عام 2015، في فئة الرياضية المتميزة ذات الإعاقة.

روح الفريق الواحد

من ناحيتها، أعربت سهام الرشيدي عن سعادتها بحصولها على عضوية المجلس البارالمبي الآسيوي للاعبين، وقالت: «إن فوزي يعد فخراً لفتاة الإمارات، وصاحبات الهمم على وجه الخصوص».