«الأولمبية» تستضيف ليلة إماراتية تراثية

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

شهدت القرية الأولمبية ليلة إماراتية تراثية، حضرها وفدُنا وممثلون عن سفارتنا بإندونيسيا ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة في الدورة.

وحرص ممثلو السفارة على التقاط الصور التذكارية مع بطلينا عبدالله سلطان العرياني بصحبة الميدالية الذهبية التي نالها في الرماية، ومحمد خميس المتوج بفضية رفعات القوة، حيث أثنوا على الإنجاز الذي حققه «أصحاب الهمم» في «آسياد جاكرتا» بالتحليق بـ11 ميدالية ملونة.

كما تم خلال الحفل تبادل الدروع التذكارية بين الوفود العربية المشاركة.

ووجّه محمد محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس البعثة، الشكر إلى سفارتنا في إندونيسيا على جهودها ومشاركتها أفراد البعثة أفراحهم.