كورونا يهز الصين ويربك العالم

المصدر: بكين - وكالات

يحبس العالم أنفاسه مع توالي تقارير عن توسع رقعة الإصابة بفيروس كورونا الجديد، كما فاقمت الشائعات حالة الذعر من تفشي المرض دولياً مع ظهور أول حالة اشتباه بالمرض في إيطاليا، فيما نفت السعودية رصد أي حالات على أراضيها.

وأغلقت السلطات الصينية مدينة خامسة في إقليم هوبي بوسط البلاد، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وبعد مدن ووهان وهوانج جانج وإتشو وشيبي، تم أيضاً تعليق عمل وسائل النقل العام بالحافلات والعبارات والقطارات الذاهبة إلى أماكن أخرى، في مدينة شيانتاو.

كما أغلقت الملاعب وأماكن الترفيه والأسواق، التي يوجد بها طيور حية. ويعيش أكثر من 20 مليون نسمة في المدن الصينية التي تم عزلها.

وذكر تحالف دولي تشكل لمكافحة الفيروس أن ثلاثة فرق أبحاث ستبدأ العمل على تطوير لقاح.

وقالت منظمة الصحة العالمية أمس، إن الفيروس لا يشكل بعد حالة طوارئ دولية .

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