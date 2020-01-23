الصين تمنع سفر الملايين وتغلق مدينة خامسة بسبب كورونا

المصدر: (د ب أ)

أغلقت السلطات الصينية مدينة خامسة في إقليم هوبي بوسط البلاد، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وبعد مدن ووهان وهوانج جانج وإتشو وشيبي، تم أيضا تعليق عمل وسائل النقل العام بالحافلات والعبارات والقطارات الذاهبة إلى أماكن أخرى، في مدينة شيانتاو، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الخميس.

وأغلقت الملاعب، وأماكن الترفيه، والأسواق التي يوجد بها طيور حية.

وتوقفت أغلب وسائل المواصلات في مدينة ووهان، التي يعيش فيها 11 مليون نسمة، صباح اليوم وطلبت السلطات من السكان والمقيمين عدم مغادرة المدينة.